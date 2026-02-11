https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/unlu-sarkici-britney-spears-milyon-dolarlik-muzik-katalogunu-satti-1103413720.html
Ünlü şarkıcı Britney Spears milyon dolarlık müzik kataloğunu sattı
Ünlü şarkıcı Britney Spears milyon dolarlık müzik kataloğunu sattı
Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, 'Toxic' ve '...Baby One More Time' gibi hit şarkılarını da kapsayan müzik kataloğunun haklarını bir yayın şirketine... 11.02.2026
Dünyaca ünlü isimlerinden Britney Spears, tüm müzik kataloğunun haklarını sattı. ABD medyasında yer alan haberlere göre Spears, 30 Aralık’ta şarkı haklarını bağımsız müzik yayıncısı Primary Wave’e devretti. Satış bedeline ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, anlaşmanın yaklaşık 200 milyon dolar seviyesinde olduğu iddia ediliyor.Britney Spears’ın kataloğunda “…Baby One More Time”, “Oops!... I Did It Again”, “Toxic” ve “Gimme More” gibi dünya çapında hit olmuş şarkılar bulunuyor. Sanatçı, 1999 yılında başlayan kariyeri boyunca dokuz stüdyo albümü yayımladı ve 150 milyondan fazla albüm satışıyla müzik tarihinin en çok satan kadın sanatçıları arasında yer aldı.Son yıllarda birçok ünlü sanatçı, şarkı haklarını büyük şirketlere devrediyor. Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake ve Shakira gibi isimler de katalog satışlarıyla gündeme gelmişti. Springsteen’in 2021’de Sony ile 500 milyon dolarlık anlaşma yaptığı biliniyor.Primary Wave, daha önce Prince, Whitney Houston ve Notorious BIG gibi sanatçıların miras haklarını da bünyesine katmıştı.14 yıl süren vesayet süreciBritney Spears, 2021 yılında sona eren ve yaklaşık 14 yıl süren vesayet sürecinin ardından kariyerinde yeni bir döneme girmişti. Bu süreçte kişisel hayatı ve mali kararları büyük ölçüde kontrol altındaydı.Sanatçı, yaşadığı süreci 2023’te yayımladığı “The Woman in Me” adlı anı kitabında ayrıntılarıyla anlatmıştı. Spears, 2024 yılında yaptığı açıklamada ise müzik sektörüne geri dönmeyi düşünmediğini ifade etmişti.
