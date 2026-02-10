Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/konserde-talihsiz-anlar-shakira-sahnede-dustu-1103395399.html
Konserde talihsiz anlar: Shakira sahnede düştü
Konserde talihsiz anlar: Shakira sahnede düştü
Dünyaca ünlü yıldız Shakira, El Salvador'daki konserinde sahnede dengesini kaybederek yere düştü. Kısa sürede ayağa kalkan sanatçı, konserini kesintisiz... 10.02.2026
Dünyaca ünlü pop yıldızı Shakira, El Salvador’da verdiği konser sırasında sahnede düşmesine rağmen performansını yarıda kesmeden sürdürerek izleyicilerden büyük alkış aldı.Olay, sanatçının “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” turnesi kapsamında San Salvador’da verdiği konserde yaşandı.“Si Te Vas” sırasında dengesini kaybetti49 yaşındaki sanatçı, “Si Te Vas” adlı şarkıyı seslendirdiği sırada mikrofon standını taşırken ayağını burktu ve dengesini kaybederek yere düştü.Dirseği üzerine düşen Shakira, kısa bir duraksamanın ardından ayağa kalkarak konserine kaldığı yerden devam etti.Sosyal medyadan esprili paylaşımYaşanan kazayı hafife alan Shakira, konserin ardından Instagram hesabından düşme anının videosunu paylaştı.Sanatçı paylaşımında, “Merak etmeyin, ben lastikten yapılmış gibiyim” notunu düşerek hayranlarını rahatlattı.
Konserde talihsiz anlar: Shakira sahnede düştü

14:35 10.02.2026
Dünyaca ünlü yıldız Shakira, El Salvador’daki konserinde sahnede dengesini kaybederek yere düştü. Kısa sürede ayağa kalkan sanatçı, konserini kesintisiz sürdürdü. O anları sosyal medyada paylaşan Shakira, “Lastikten yapılmış gibiyim” diyerek hayranlarını rahatlattı.
Dünyaca ünlü pop yıldızı Shakira, El Salvador’da verdiği konser sırasında sahnede düşmesine rağmen performansını yarıda kesmeden sürdürerek izleyicilerden büyük alkış aldı.
Olay, sanatçının “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” turnesi kapsamında San Salvador’da verdiği konserde yaşandı.

“Si Te Vas” sırasında dengesini kaybetti

49 yaşındaki sanatçı, “Si Te Vas” adlı şarkıyı seslendirdiği sırada mikrofon standını taşırken ayağını burktu ve dengesini kaybederek yere düştü.
Dirseği üzerine düşen Shakira, kısa bir duraksamanın ardından ayağa kalkarak konserine kaldığı yerden devam etti.

Sosyal medyadan esprili paylaşım

Yaşanan kazayı hafife alan Shakira, konserin ardından Instagram hesabından düşme anının videosunu paylaştı.
Sanatçı paylaşımında, “Merak etmeyin, ben lastikten yapılmış gibiyim” notunu düşerek hayranlarını rahatlattı.
