Konserde talihsiz anlar: Shakira sahnede düştü

Dünyaca ünlü pop yıldızı Shakira, El Salvador’da verdiği konser sırasında sahnede düşmesine rağmen performansını yarıda kesmeden sürdürerek izleyicilerden büyük alkış aldı.Olay, sanatçının “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” turnesi kapsamında San Salvador’da verdiği konserde yaşandı.“Si Te Vas” sırasında dengesini kaybetti49 yaşındaki sanatçı, “Si Te Vas” adlı şarkıyı seslendirdiği sırada mikrofon standını taşırken ayağını burktu ve dengesini kaybederek yere düştü.Dirseği üzerine düşen Shakira, kısa bir duraksamanın ardından ayağa kalkarak konserine kaldığı yerden devam etti.Sosyal medyadan esprili paylaşımYaşanan kazayı hafife alan Shakira, konserin ardından Instagram hesabından düşme anının videosunu paylaştı.Sanatçı paylaşımında, “Merak etmeyin, ben lastikten yapılmış gibiyim” notunu düşerek hayranlarını rahatlattı.

