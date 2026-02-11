https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/unicef-200-milyondan-fazla-cocugun-insani-yardima-ihtiyaci-var-1103411387.html
UNICEF: 200 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyacı var
UNICEF: 200 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyacı var
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, dünyadaki çatışmalar, iklim şokları, ekonomik... 11.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-11T09:44+0300
2026-02-11T09:44+0300
2026-02-11T09:44+0300
dünya
unicef
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101152998_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_e690d00b61bc7dc0b98b8eded3da89a7.jpg
UNICEF Direktörü Russell, New York’taki BM Genel Merkezi’nde UNICEF’in ilk yıllık olağan toplantısında konuştu. Russell, "Dünya hızla değişiyor ve bu değişim geçici değil. Çocukların karşı karşıya kaldığı zorluklar çok büyük, giderek daha karmaşık, daha kısıtlayıcı ve daha kutuplaşmış hale geliyor" dedi.UNICEF’in etkili, güvenilir şekilde özellikle krizden etkilenen ortamlarda yaşayan en kırılgan çocuklar için sonuç odaklı kalması gerektiğini vurgulayan Russell, çocuklar için küresel ortamın son derece zorlu olmaya devam ettiğinin altını çizdi.'Çocukların karşı karşıya olduğu insani durum, şimdiye kadar gördüğümüz en ağır durumlar arasında'Russell, çatışmalar, iklim şokları, ekonomik istikrarsızlık ve eşitsizliklerin, çocuklar, aileler ve topluluklar üzerinde muazzam baskı oluşturduğuna işaret ederek, “Bugün çocukların karşı karşıya olduğu insani durum, şimdiye kadar gördüğümüz en ağır durumlar arasında. 2026 yılında 130'u aşkın ülkede 200 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyacı var." diye konuştu.Geçen yıl çocuklara karşı işlenen teyit edilmiş ağır ihlallerin en yüksek sayısına tanık olduklarını kaydeden Russell, ayrıca 2025 yılında iki kıtlığın aynı anda ilan edilmesiyle kıtlığın yeniden ortaya çıktığını, bunun benzeri görülmemiş ve son derece endişe verici bir gelişme olduğunu vurguladı.Russell, "Resmi kıtlık ilanlarının ötesinde milyonlarca çocuk yetersiz beslenmeden muzdarip ve yaşamı tehdit eden bir felaketin eşiğinde yaşıyor. İhtiyaçlar artarken, kaynakların azaldığını görüyoruz" dedi.Ani ve şiddetli fon kesintilerinin insani yardım çalışanlarını öncelikleri konusunda imkansız seçimler yapmaya zorladığını anlatan Russell, bu durumun "geçici bir düşüş" olmadığı konusunda da uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/yeni-arastirma-hamilelikte-annenin-beslenmesi-cocugun-karacigerini-etkiliyor-1103342131.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101152998_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_65fae004e49d6bb601c015e9c5dfc104.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
unicef, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
unicef, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
UNICEF: 200 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyacı var
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, dünyadaki çatışmalar, iklim şokları, ekonomik istikrarsızlık ve eşitsizliklerin çocuklar üzerinde muazzam baskı oluşturduğunu belirterek, 2026'da 130'u aşkın ülkede 200 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.
UNICEF Direktörü Russell, New York’taki BM Genel Merkezi’nde UNICEF’in ilk yıllık olağan toplantısında konuştu. Russell, "Dünya hızla değişiyor ve bu değişim geçici değil. Çocukların karşı karşıya kaldığı zorluklar çok büyük, giderek daha karmaşık, daha kısıtlayıcı ve daha kutuplaşmış hale geliyor" dedi.
UNICEF’in etkili, güvenilir şekilde özellikle krizden etkilenen ortamlarda yaşayan en kırılgan çocuklar için sonuç odaklı kalması gerektiğini vurgulayan Russell, çocuklar için küresel ortamın son derece zorlu olmaya devam ettiğinin altını çizdi.
'Çocukların karşı karşıya olduğu insani durum, şimdiye kadar gördüğümüz en ağır durumlar arasında'
Russell, çatışmalar, iklim şokları, ekonomik istikrarsızlık ve eşitsizliklerin, çocuklar, aileler ve topluluklar üzerinde muazzam baskı oluşturduğuna işaret ederek, “Bugün çocukların karşı karşıya olduğu insani durum, şimdiye kadar gördüğümüz en ağır durumlar arasında. 2026 yılında 130'u aşkın ülkede 200 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyacı var." diye konuştu.
Geçen yıl çocuklara karşı işlenen teyit edilmiş ağır ihlallerin en yüksek sayısına tanık olduklarını kaydeden Russell, ayrıca 2025 yılında iki kıtlığın aynı anda ilan edilmesiyle kıtlığın yeniden ortaya çıktığını, bunun benzeri görülmemiş ve son derece endişe verici bir gelişme olduğunu vurguladı.
Russell, "Resmi kıtlık ilanlarının ötesinde milyonlarca çocuk yetersiz beslenmeden muzdarip ve yaşamı tehdit eden bir felaketin eşiğinde yaşıyor. İhtiyaçlar artarken, kaynakların azaldığını görüyoruz" dedi.
Ani ve şiddetli fon kesintilerinin insani yardım çalışanlarını öncelikleri konusunda imkansız seçimler yapmaya zorladığını anlatan Russell, bu durumun "geçici bir düşüş" olmadığı konusunda da uyardı.