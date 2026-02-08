https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/yeni-arastirma-hamilelikte-annenin-beslenmesi-cocugun-karacigerini-etkiliyor-1103342131.html

Yeni araştırma: Hamilelikte annenin beslenmesi, çocuğun karaciğerini etkiliyor

Yeni bir araştırmaya göre, sağlıklı bağırsak bakterilerinin ürettiği doğal bir bileşik, çocuklarda ileride görülebilecek yağlı karaciğer hastalığı riskini... 08.02.2026, Sputnik Türkiye

Bilim insanlarının aktardığına göre, hamilelik ve emzirme döneminde yüksek yağ ve şeker ağırlıklı beslenme, çocuklarda ilerleyen yıllarda yağlı karaciğer hastalığı riskini artırıyor. Ancak University of Oklahoma tarafından yürütülen yeni bir çalışma, bu riskin düşürülebileceğini ortaya koydu.Araştırmada, sağlıklı bağırsak bakterilerinin doğal olarak ürettiği “indol” adlı bileşiğin, çocuklarda karaciğer hasarını önemli ölçüde azalttığı bildirildi. Çalışmanın sonuçlarının eBioMedicine dergisinde yayımlandığı aktarıldı.Anne beslenmesi çocuk sağlığını etkiliyorÇalışmayı yürüten ekipten Jed Friedman, çocuklarda görülen yağlı karaciğer hastalığının genellikle sessiz ilerlediğini ve geç fark edildiğini söyledi. Friedman, “Bu hastalığın görülme oranı obez çocuklarda oldukça yüksek. Risk, annenin obez olması ya da sağlıksız beslenmesiyle daha da artıyor” dedi.Araştırmada, hamile ve emziren farelere verilen indolün, yavruların ilerleyen dönemlerde daha sağlıklı karaciğerlere sahip olmasını sağladığı aktarıldı. Bu yavruların, ileride sağlıksız beslenmeye maruz kalsalar bile daha az karaciğer hasarı geliştirdiği belirtildi.Bağırsak bakterileri kilit rol oynuyorBilim insanları, bu koruyucu etkinin merkezinde bağırsak mikrobiyotası olduğunu vurguladı. Sağlıklı bakterilerin oluşturduğu dengenin, karaciğeri koruyan mekanizmaları harekete geçirdiği ifade edildi.Deneylerde, koruyucu etki gösteren yavruların bağırsak bakterilerinin başka farelere aktarıldığı ve bu hayvanlarda da karaciğer hasarının azaldığı aktarıldı. Bu sonucun, bağırsak sağlığının tek başına bile belirleyici olabileceğini gösterdiği belirtildi.Çocukluk çağı için erken önlem vurgusuAraştırmacılar, çalışmanın hayvanlar üzerinde yapıldığını ve doğrudan insanlara uygulanamayacağını hatırlattı. Ancak elde edilen bulguların, çocukluk çağı yağlı karaciğer hastalığının önlenmesine yönelik yeni yaklaşımların önünü açabileceği ifade edildi.Karen Jonscher, anne adaylarının bağırsak sağlığını iyileştirmenin, hastalığı sonradan tedavi etmeye çalışmaktan çok daha etkili olabileceğini söyledi.

