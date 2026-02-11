https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-bin-255-militan-etkisiz-hale-getirildi-1103418238.html

Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 255 militan etkisiz hale getirildi

Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 255 militan etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rus ordusu Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik grup saldırı düzenlerken devam eden özel askeri harekat kapsamında bin 255 Ukraynalı asker etkisiz hale... 11.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-11T12:45+0300

2026-02-11T12:45+0300

2026-02-11T12:47+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1c/1103089456_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16c18986f5a1c8f38aa3dbef956f667a.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Ukrayna’nın 141 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapısı tesislerinin yanı sıra, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler vuruldu.Ukrayna ordusunun son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1255 asker, tanklar dahil 21 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 14 güdümlü uçak bombası, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 458 uçak tipi İHA’sını düşürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/orbandan-abnin-ukraynayi-kismen-katma-planina-kinama-macaristana-savas-ilani-1103416169.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat