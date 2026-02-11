https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/trumptan-bati-seria-mesaji-ilhaki-desteklemiyorum-1103411415.html

Trump’tan Batı Şeria mesajı: 'İlhakı desteklemiyorum'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etme girişimlerine karşı olduğunu açıkladı.Amerikan haber sitesi Axios’a konuşan Trump, İsrail’in bölgedeki politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Batı Şeria’nın ilhakına yönelik bir soruya yanıt veren Trump, “Ben ilhakı desteklemiyorum. Şu anda düşünmemiz gereken yeterince şey var. Batı Şeria ile uğraşmamıza gerek yok” ifadelerini kullandı.Trump’ın açıklaması, İsrail kabinesinin Batı Şeria’nın olası ilhakına yönelik yeni adımların önünü açan kararlarının ardından geldi. İsrail kabinesinden tartışmalı kararlarİsrail güvenlik kabinesi, 8 Şubat’ta işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail’in denetim faaliyetlerini artırmayı öngören bir dizi kararı onayladı.1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması’na göre Batı Şeria; Filistin yönetiminin tam kontrolündeki “A Bölgesi”, Filistin sivil yönetimi ve İsrail güvenlik kontrolündeki “B Bölgesi” ile tamamen İsrail kontrolündeki “C Bölgesi” olarak üçe ayrılıyor. “C Bölgesi”, Batı Şeria’nın yaklaşık yüzde 61’ini oluşturuyor.İsrail basınına yansıyan haberlere göre bazı kararlar, El Halil’deki mevcut statüyü de etkiliyor. Bu kapsamda, Harem-i İbrahim Camisi ve çevresindeki planlama ile inşaat yetkilerinin belediyeden alınarak İsrail Sivil İdaresine bağlı kurumlara devredilmesi kararlaştırıldı.

