Belçika'dan İsrail'e tepki: Batı Şeria'daki kontrol kararları kınandı

Belçika’dan İsrail’e tepki: Batı Şeria’daki kontrol kararları kınandı

Belçika, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde 'denetim ve kontrol faaliyetlerini' artıran kararlarını kınadı... 10.02.2026

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, İsrail’in Batı Şeria’daki son hamlelerine ilişkin sosyal medya platformu üzerinden bir açıklama yaptı. Prevot, İsrail’in aldığı kararların uluslararası hukukla ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarıyla açıkça çeliştiğini belirtti.Prevot açıklamasında, “İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da kontrolü artırmaya yönelik kararlarını kınıyorum” ifadelerini kullandı. Barışın ancak hukuka ve karşılıklı saygıya dayalı bir yaklaşımla mümkün olabileceğinin altını çizdiği aktarıldı.BM kararlarına aykırılık vurgusuBelçikalı Bakan, İsrail’in attığı adımların Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğunu vurguladı. Açıklamada, uluslararası toplumun Batı Şeria’yı, Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin toprağı olarak kabul ettiği hatırlatıldı.Prevot’nun, İsrail’in bölgede denetimi artırmaya yönelik uygulamalarının, mevcut gerilimi derinleştirdiği ve kalıcı barış çabalarını zayıflattığı yönünde uyarıda bulunduğu ifade edildi. Batı Şeria’daki son kararlar neyi kapsıyor?İsrail güvenlik kabinesinin, 8 Şubat’ta işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail’in 'denetim ve kontrol faaliyetlerini' artıran bir dizi kararı onayladığı aktarılmıştı. Bu kararların, Batı Şeria’nın ilhakının önünü açabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.Basına yansıyan bilgilere göre, bazı kararların El Halil’deki mevcut düzenlemeleri de etkilediği ifade ediliyor. Buna göre, Harem-i İbrahim Camisi ve çevresindeki planlama ile inşaat yetkilerinin, 1997 tarihli El Halil Anlaşması’na aykırı şekilde yerel yönetimden alınarak İsrail Sivil İdaresi’ne bağlı kurumlara devredilmesinin kararlaştırıldığı belirtiliyor.1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması’na göre Batı Şeria’nın; tamamen Filistin yönetimindeki A Bölgesi, Filistin sivil idaresi ve İsrail güvenlik kontrolündeki B Bölgesi ile tamamen İsrail kontrolündeki C Bölgesi olarak üçe ayrıldığı, C Bölgesi’nin ise Batı Şeria’nın yaklaşık yüzde 61’ini kapsadığı hatırlatılıyor.

