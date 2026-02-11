https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/abd-meksika-sinirina-yakin-teksas-havalimaninda-ucuslari-guvenlik-gerekcesiyle-askiya-aldi-1103425765.html
ABD, Meksika sınırına yakın Teksas havalimanında uçuşları 'güvenlik' gerekçesiyle askıya aldı
ABD, Teksas’ta Meksika sınırına yakın konumdaki El Paso Uluslararası Havalimanı’na giden ve buradan kalkan tüm uçuşları 'özel güvenlik nedenleri' nedeniyle askıya aldı.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) çarşamba günü yaptığı açıklamada kararı duyururken 'güvenlik gerekçesiyle' ilgili ek bir ayrıntı vermedi.ABD askeri havaalanı Biggs Army Airfield’in yanında ve sınırın öte tarafında Meksika’nın Juarez kenti karşısında bulunan havalimanı, Instagram’da yaptığı bir paylaşımda tüm uçuşların durdurulduğunu bildirdi.‘Güvenlik nedenleri’nin detayları bilinmiyorABD merkezli The New York Times’a göre havalimanı, kısıtlamaların uygulamaya konulduğunu ve FAA’dan ek talimatlar beklediğini açıkladı.FAA, geçici kısıtlamaların 21 Şubat’a kadar yürürlükte olacağını ve havalimanı merkezli yaklaşık 18.5 kilometre yarıçaplı bir alanı kapsadığını, ancak Meksika hava sahasını içermediğini belirtti.Amerikan basını, 'güvenlik nedenleri' hakkında ayrıntılı yorum taleplerine henüz yanıt alamadıklarını bildirdi.
abd, el paso havaalanı, meksika sınırı, faa, uçuşlar, askıya alındı, abd-meksika, haberler, dünya haberleri
abd, el paso havaalanı, meksika sınırı, faa, uçuşlar, askıya alındı, abd-meksika, haberler, dünya haberleri
