https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/taylandda-vinc-seyir-halindeki-trenin-ustune-dustu-22-kisi-oldu-en-az-30-kisi-yaralandi-1102723324.html

Tayland'da vinç seyir halindeki trenin üstüne düştü: 22 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı

Tayland'da vinç seyir halindeki trenin üstüne düştü: 22 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Tayland'da üzerine inşaat vinci düşen trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı. 14.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-14T08:56+0300

2026-01-14T08:56+0300

2026-01-14T08:56+0300

dünya

tayland

bangkok

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102723032_0:416:1080:1024_1920x0_80_0_0_03b1590b7a4c43020448e892ea7b9beb.jpg

Tayland basınına göre, sabah saatlerinde başkent Bangkok'tan ülkenin kuzeydoğusuna giden bir tren, üzerine inşaat vincinin düşmesi sonucu raydan çıkarak devrildi.Tayland polisi, Nakhon Ratchasima eyaletine bağlı Sikhio ilçesinde, Bangkok’un yaklaşık 230 kilometre kuzeydoğusunda yüksek hızlı tren projesinde çalışan bir vincin çöktüğünü ve seyir halindeki trenin vagonlarından birinin üzerine düştüğünü açıkladı.Kazada ilk belirlemelere göre en az 22 kişinin hayatını kaybettiği, 30’dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.Yetkililer, trenin raydan çıkması sonucu çıkan yangının söndürüldüğü ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.Trende bulunan yolcu sayısına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/hindistanda-tren-kazasi-hizli-trenden-kacamayan-7-fil-hayatini-kaybetti-1102018830.html

tayland

bangkok

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tayland, bangkok