Suriye devlet güçleri, ateşkes kapsamında Haseke’ye girdi
Suriye devlet güçleri, ateşkes kapsamında Haseke'ye girdi
2026-02-02T16:48+0300
Cuma günü ilan edilen ateşkes, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yeni çatışmaların önüne geçti. SDG, ocak ayında doğu ve kuzey Suriye’deki geniş alanların kontrolünü hükümet güçlerine kaybetmişti.Suriye resmi haber ajansı SANA’ya göre, içişleri bakanlığına bağlı 30’dan fazla araçtan oluşan konvoy öğle saatlerinde Haseke kenti dışındaki bir noktadan şehir merkezine doğru hareket etti.Kentteki iki yerel kaynak da konvoyun kısa süre sonra kente giriş yaptığını bildirdi.Bir Suriyeli yetkili ile bir Kürt güvenlik kaynağı, Reuters'a hükümet güçlerinin Haseke’de ‘güvenlik bölgesi’ olarak adlandırılan bölgede bulunan devlet binalarına yerleştirilmesinin beklendiğini söyledi.Anlaşma, SDG unsurlarının hükümet güçleriyle aşamalı entegrasyonunu da içeriyor. ABD yönetimi anlaşmayı, 14 yıllık iç savaşın ardından Suriye’de birlik ve uzlaşı yönünde ‘tarihi bir eşik’ olarak nitelendirdi.
