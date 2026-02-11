Türkiye
Sakarya'da istinat duvarı çöktü: 3 bina boşaltıldı
Sakarya'da istinat duvarı çöktü: 3 bina boşaltıldı
Sakarya'da istinat duvarı çöken bölgedeki 3 bina boşaltıldı. Çöken duvar binadaki dairelere zarar verdi, bir araç toprak altında kaldı.
Sakarya Serdivan'da sabah saatlerinde 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü. Çöken duvar, binanın üzerine devrilerek zemin ve 1. katta bulunan dairelere zarar verdi, 1 otomobil toprak altında kaldı.3 bina boşaltıldı Zarar gören bina ve çevresindeki 2 binanın girişleri kapatıldı, sakinleri tahliye edildi. Bu binalarda yaşayan 32 vatandaş, Serdivan Belediyesi ekiplerince misafirhanelerine yerleştirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Serdivan Belediyesi, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de hasar tespiti için inceleme başlattı.
© Burak UçarSakarya
Sakarya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
© Burak Uçar
Sakarya'da istinat duvarı çöken bölgedeki 3 bina boşaltıldı. Çöken duvar binadaki dairelere zarar verdi, bir araç toprak altında kaldı.
Sakarya Serdivan'da sabah saatlerinde 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü. Çöken duvar, binanın üzerine devrilerek zemin ve 1. katta bulunan dairelere zarar verdi, 1 otomobil toprak altında kaldı.
© Burak UçarSakarya
Sakarya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
Sakarya
© Burak Uçar

3 bina boşaltıldı

Zarar gören bina ve çevresindeki 2 binanın girişleri kapatıldı, sakinleri tahliye edildi. Bu binalarda yaşayan 32 vatandaş, Serdivan Belediyesi ekiplerince misafirhanelerine yerleştirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Serdivan Belediyesi, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de hasar tespiti için inceleme başlattı.
