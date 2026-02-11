https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/kucukcekmecede-kayan-5-katli-bina-bosaltildi-1103414258.html

Küçükçekmece'de kayan 5 katlı bina boşaltıldı

Küçükçekmece'de kayan 5 katlı bina boşaltıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Küçükçekmece'de yana doğru kaydığı tespit edilen 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi. 11.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-11T11:14+0300

2026-02-11T11:14+0300

2026-02-11T11:14+0300

türki̇ye

türkiye

i̇stanbul

küçükçekmece

bina

tahliye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103414455_0:0:1346:758_1920x0_80_0_0_69adc94065a5f110ce2d1ed962700ab3.png

Küçükçekmece'de kayan 5 katlı bina boşaltıldı.Gece saatlerinde yana kaydıCennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir bina, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yana doğru kaydı.Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi.Çatlaklar oluştu, tahliye edildiPolis çevrede güvenlik önlemi alırken, 11 daireden oluşan 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Binanın dış kısmında çatlaklıkların olduğu gözlendi.Boşaltılan binanın bazı sakinleri, yan taraftaki inşaat çalışması nedeniyle apartmanlarının zarar gördüğünü iddia etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/ankaranin-golbasinda-bir-binanin-istinat-duvari-coktu-5-apartman-tahliye-edildi-1103348616.html

türki̇ye

i̇stanbul

küçükçekmece

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇stanbul, küçükçekmece, bina, tahliye