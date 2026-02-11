https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/kucukcekmecede-kayan-5-katli-bina-bosaltildi-1103414258.html
Küçükçekmece'de kayan 5 katlı bina boşaltıldı
Küçükçekmece'de kayan 5 katlı bina boşaltıldı
İstanbul Küçükçekmece'de yana doğru kaydığı tespit edilen 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi. 11.02.2026
Küçükçekmece'de kayan 5 katlı bina boşaltıldı.Gece saatlerinde yana kaydıCennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir bina, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yana doğru kaydı.Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi.Çatlaklar oluştu, tahliye edildiPolis çevrede güvenlik önlemi alırken, 11 daireden oluşan 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Binanın dış kısmında çatlaklıkların olduğu gözlendi.Boşaltılan binanın bazı sakinleri, yan taraftaki inşaat çalışması nedeniyle apartmanlarının zarar gördüğünü iddia etti.
Küçükçekmece'de kayan 5 katlı bina boşaltıldı
İstanbul Küçükçekmece'de yana doğru kaydığı tespit edilen 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
Küçükçekmece'de kayan 5 katlı bina boşaltıldı.
Gece saatlerinde yana kaydı
Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir bina, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yana doğru kaydı.
Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çatlaklar oluştu, tahliye edildi
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, 11 daireden oluşan 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Binanın dış kısmında çatlaklıkların olduğu gözlendi.
Boşaltılan binanın bazı sakinleri, yan taraftaki inşaat çalışması nedeniyle apartmanlarının zarar gördüğünü iddia etti.