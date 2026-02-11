Rusya Soruşturma Komitesi: Korgeneral Alekseyev'e saldıran fail suçunu itiraf etti

Rusya Soruşturma Komitesi, Rusya Savunma Bakanlığı'nda görevli Korgeneral Vladimir Alekseyev'e suikast girişiminde bulunan Lyubomir Korba'nın sorgusu sırasında suçunu itiraf ettiğini duyurdu.



📢Komiteden yapılan açıklamanın önemli noktaları şöyle:



🔴Fail Korba hakkında soruşturma yürütüldü ve zanlı suçunu tümüyle itiraf etti



🔴Korba'nın işbirlikçisi Viktor Vasin'in terör saikiyle hareket ettiği ortaya çıkarıldı



🔴Alekseyev suikastının faillerinin tutuklanmasını talep ediyoruz



🔴Yaralı Korgeneral Alekseyev'in tedavisi sürüyor



🔴Suikastı organize edenlerin aranmasına devam ediliyor