Rusya Soruşturma Komitesi: Korgeneral Alekseyev'e saldıran fail suçunu itiraf etti
Rusya Soruşturma Komitesi: Korgeneral Alekseyev'e saldıran fail suçunu itiraf etti
Moskova'da Rus Korgeneral Alekseyev'e düzenlenen suikast girişiminin faili ve işbirlikçisinin sorgu süreci devam ediyor.
2026-02-11T13:29+0300
2026-02-11T13:29+0300
Rusya Soruşturma Komitesi, Rusya Savunma Bakanlığı'nda görevli Korgeneral Vladimir Alekseyev'e suikast girişiminde bulunan Lyubomir Korba'nın sorgusu sırasında suçunu itiraf ettiğini duyurdu.📢Komiteden yapılan açıklamanın önemli noktaları şöyle:🔴Fail Korba hakkında soruşturma yürütüldü ve zanlı suçunu tümüyle itiraf etti🔴Korba'nın işbirlikçisi Viktor Vasin'in terör saikiyle hareket ettiği ortaya çıkarıldı🔴Alekseyev suikastının faillerinin tutuklanmasını talep ediyoruz🔴Yaralı Korgeneral Alekseyev'in tedavisi sürüyor🔴Suikastı organize edenlerin aranmasına devam ediliyor
vladimir alekseyev, rusya soruşturma komitesi, rusya savunma bakanlığı, terör, terör saldırısı
vladimir alekseyev, rusya soruşturma komitesi, rusya savunma bakanlığı, terör, terör saldırısı

Rusya Soruşturma Komitesi: Korgeneral Alekseyev'e saldıran fail suçunu itiraf etti

13:29 11.02.2026
A vehicle belonging to the Investigative Committee of the Russian Federation at the home where the attempted murder of Russian Defense Ministry General Vladimir Alexeyev took place.
Moskova'da Rus Korgeneral Alekseyev'e düzenlenen suikast girişiminin faili ve işbirlikçisinin sorgu süreci devam ediyor.
Rusya Soruşturma Komitesi, Rusya Savunma Bakanlığı'nda görevli Korgeneral Vladimir Alekseyev'e suikast girişiminde bulunan Lyubomir Korba'nın sorgusu sırasında suçunu itiraf ettiğini duyurdu.

📢Komiteden yapılan açıklamanın önemli noktaları şöyle:

🔴Fail Korba hakkında soruşturma yürütüldü ve zanlı suçunu tümüyle itiraf etti

🔴Korba'nın işbirlikçisi Viktor Vasin'in terör saikiyle hareket ettiği ortaya çıkarıldı

🔴Alekseyev suikastının faillerinin tutuklanmasını talep ediyoruz

🔴Yaralı Korgeneral Alekseyev'in tedavisi sürüyor

🔴Suikastı organize edenlerin aranmasına devam ediliyor

6 Şubat'ta Rusya Savunma Bakanlığı'nda görevli Korgeneral Vladimir Alekseyev'e başkent Moskova'da suikast girişimi düzenlenmişti.

Saldırgan, Alekseyev'e birkaç el ateş ederek olay yerinden kaçmış ve daha sonra yakalanarak adli süreç başlatılmıştı.

