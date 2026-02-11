Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Lavrov: Zelenskiy, ateşkes sağlanması halinde Ukrayna'ya NATO füzeleri konuşlandırmayı umuyor
Lavrov: Zelenskiy, ateşkes sağlanması halinde Ukrayna'ya NATO füzeleri konuşlandırmayı umuyor
Zelenskiy'in olası ateşkes sürecindeki planlarından söz eden Lavrov, Batı'nın kriz boyunca sergilediği tutumu eleştirdi. 11.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vladimir Zelenskiy'in ateşkes sağlanması durumunda Ukrayna'ya Rus topraklarına erişebilecek NATO füzeleri konuşlandırmayı umduğunu belirtti.Rus basınına konuşan Lavrov, "Kiev rejimi, silahlı faaliyetler durduğunda, Avrupalıların birliklerini topraklarına getirmelerine ve Rus şehirlerine ulaşabilecek uzun menzilli füzeler konuşlandırmalarına izin verilmesini istiyor. Ardından ateşkes ilan edileceğini söylüyorlar. Finler, İngilizler ve Almanlar da buna destek veriyor" dedi.📍Lavrov'un diğer önemli açıklamaları şöyle:🔴Avrupa'da Ukrayna'da çözüme ciddiyetle bir çözüm bulunması için çağrı yapan sağduyulu sesler çok az🔴Sadece Zelenskiy'nin temsil etmediği Ukrayna halkının değil, Rusya'nın meşru çıkarları da dikkate alınmalı🔴Ukrayna enerji sektörünün kötü durumda olmasından dolayı zırlıyorlar🔴Fakat Kiev Kırım'ı enerji, ekonomi, gıda ve su açısından boğmakla tehdit ettiğinde Batı tek bir parmağını bile kıpırdatmadılar🔴Alaska'da oluşan anlayışlar temelinde Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varılması mümkün olabilirdi🔴O dönemde ABD gerçekten de krizi çözmeye yardım etmek istiyordu🔴Zelenskiy ve Londra, Paris, Brüksel ve Berlin'deki hamileri ise tüm bu süreci kendi çıkarları doğrultusunda çevirmeye çalışıyor🔴BM Genel Sekreterliği, kısmen işe alım kuralları nedeniyle siyasallaşmış bir yapı durumunda🔴Daha önce her beş yılda bir yeniden görevlendirilmeniz gerekiyordu🔴Şimdi ise kalıcı sözleşmeler yapılıyor🔴Bu da elbette BM'yi ve Genel Sekreterliğini son derece siyasallaşmış bir araç haline getiriyor
Lavrov: Zelenskiy, ateşkes sağlanması halinde Ukrayna'ya NATO füzeleri konuşlandırmayı umuyor

12:43 11.02.2026
Sergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
Zelenskiy'in olası ateşkes sürecindeki planlarından söz eden Lavrov, Batı'nın kriz boyunca sergilediği tutumu eleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vladimir Zelenskiy'in ateşkes sağlanması durumunda Ukrayna'ya Rus topraklarına erişebilecek NATO füzeleri konuşlandırmayı umduğunu belirtti.

Rus basınına konuşan Lavrov, "Kiev rejimi, silahlı faaliyetler durduğunda, Avrupalıların birliklerini topraklarına getirmelerine ve Rus şehirlerine ulaşabilecek uzun menzilli füzeler konuşlandırmalarına izin verilmesini istiyor. Ardından ateşkes ilan edileceğini söylüyorlar. Finler, İngilizler ve Almanlar da buna destek veriyor" dedi.

📍Lavrov'un diğer önemli açıklamaları şöyle:

🔴Avrupa'da Ukrayna'da çözüme ciddiyetle bir çözüm bulunması için çağrı yapan sağduyulu sesler çok az

🔴Sadece Zelenskiy'nin temsil etmediği Ukrayna halkının değil, Rusya'nın meşru çıkarları da dikkate alınmalı

🔴Ukrayna enerji sektörünün kötü durumda olmasından dolayı zırlıyorlar

🔴Fakat Kiev Kırım'ı enerji, ekonomi, gıda ve su açısından boğmakla tehdit ettiğinde Batı tek bir parmağını bile kıpırdatmadılar

🔴Alaska'da oluşan anlayışlar temelinde Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varılması mümkün olabilirdi

🔴O dönemde ABD gerçekten de krizi çözmeye yardım etmek istiyordu

🔴Zelenskiy ve Londra, Paris, Brüksel ve Berlin'deki hamileri ise tüm bu süreci kendi çıkarları doğrultusunda çevirmeye çalışıyor

🔴BM Genel Sekreterliği, kısmen işe alım kuralları nedeniyle siyasallaşmış bir yapı durumunda

🔴Daha önce her beş yılda bir yeniden görevlendirilmeniz gerekiyordu

🔴Şimdi ise kalıcı sözleşmeler yapılıyor

🔴Bu da elbette BM'yi ve Genel Sekreterliğini son derece siyasallaşmış bir araç haline getiriyor
