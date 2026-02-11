Türkiye
Rusya Başsavcısı Gutsan ve Yargıtay Başsavcısı Şentürk işbirliği anlaşması imzaladı
Türkiye'de temaslarda bulunan Rusya Başsavcısı Aleksandr Gutsan, Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başsavcısı Muhsin Şentürk’le işbirliği anlaşması imzaladı.Şentürk'ü makamında ziyareti sırasında açıklama yapan Gutsan, Rusya ve Türkiye ilişkilerinin uzun yıllardır başarıyla gelişmekte olduğunu ve karşılıklı saygı ile güvene dayanan sağlam ilkeler üzerine kurulu olduğunu dile getirdi.Gutsan, "Bunu tamamıyla ülkelerimizin liderleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın akılcı siyasetleri mümkün kılıyor" ifadelerinde bulundu.Rusya Başsavcısı, ticari-ekonomik alanda ve ayrıca ceza davaları, suçluların aranması ve iadesi gibi konulardaki adli yardımlaşma hususlarında Türk-Rus işbirliğinin erişmiş olduğu yüksel seviyeyi de bilhassa vurguladı."Tüm dünya toplumu için tehdit arz eden uluslararası sorunların çözümü hususunda müşterek bir yaklaşıma sahibiz. Öncelikli olarak terörizm, siber suçlar, yasa dışı göç, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklamaya karşı verilen mücadeleleri kastediyoruz" diyen Rusya Başsavcısı sözlerini şu şekilde sürdürdü:'Program yeni bir ivme kazandıracak'Görüşme neticesinde taraflar, Rusya Federasyonu Başsavcılığı ve Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başsavcılığı arasında 2026-2027 yılları için İşbirliği Programı’nı imzaladılar.Aleksandr Gutsan, bugün imza edilen İşbirliği Programı'nın ardından iki ülke kurumları arasındaki etkileşimin yeni bir ivme kazanacağından emin olduğunu beyan etti.Söz konusu belge, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki suçlarla mücadele, savcılık makamlarının çalışmalarına yapay zekanın entegrasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasıyla mücadele gibi konuların yanı sıra, ilgili kurum ve makamların temel faaliyet alanlarında metodolojik materyal paylaşımını amaçlayan ortak etkinliklerin düzenlenmesini öngörüyor.Rusya Başsavcısı, işbirliği potansiyelinin sadece programda bahsi geçen faaliyetlerle sınırlı olmadığını belirterek, bu işbirliğinin kurumların eğitim veren birimleri de dahil olmak üzere diğer alanlarda da artırılmasına yönelik ilgi ve alakasını dile getirdi. Rusya üst denetim kurumu başkanı, Türk meslektaşlarını yabancı savcılık çalışanları için düzenlenen mesleki gelişim eğitimlerine katılmak üzere Rusya Federasyonu Başsavcılığı Üniversitesi'ne davet etti.Aleksandr Gutsan, “Son olarak, Rusya Başsavcılığı'nın karşılıklı menfaat teşkil eden her meselede işbirliğine açık olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim” diye konuştu.
