https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/rusvet-iddiasiyla-gozaltina-alinmislardi-iki-doktor-tutuklandi-1103429558.html

Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınmışlardı: İki doktor tutuklandı

Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınmışlardı: İki doktor tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da devlet hastanesinde görevli olan ve rüşvet almak suçlamasıyla gözaltına alınan iki doktor tutuklandı. 11.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-11T17:08+0300

2026-02-11T17:08+0300

2026-02-11T17:08+0300

türki̇ye

doktor

rüşvet

tutuklama

tutuklama kararı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103429405_0:0:1259:708_1920x0_80_0_0_2c58e6c4370724df06e8a65534d3473b.png

İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli yapan ve "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doktorların ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret istedikleri iddia edilmişti. Rüşvet istedikleri iddiasıyla gözaltına alınmışlardıİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli olan ve haklarında muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktorlar G.Ö. ve C.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Anadolu Adalet Sarayına getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 2 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/uskudar-devlet-hastanesinde-rusvet-iddiasi-2-doktor-gozaltina-alindi-1103385491.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doktor, rüşvet, tutuklama, tutuklama kararı