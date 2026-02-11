https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/rusvet-iddiasiyla-gozaltina-alinmislardi-iki-doktor-tutuklandi-1103429558.html
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınmışlardı: İki doktor tutuklandı
İstanbul'da devlet hastanesinde görevli olan ve rüşvet almak suçlamasıyla gözaltına alınan iki doktor tutuklandı. 11.02.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli yapan ve "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doktorların ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret istedikleri iddia edilmişti. Rüşvet istedikleri iddiasıyla gözaltına alınmışlardıİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli olan ve haklarında muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktorlar G.Ö. ve C.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Anadolu Adalet Sarayına getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 2 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.
2026
