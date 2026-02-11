https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/poyraz-karayelin-seferiydi-oyuncu-kanbolat-gorkem-arslan-hayatini-kaybetti-1103413089.html

Poyraz Karayel'in Sefer'iydi: Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti

Poyraz Karayel’in Sefer’iydi: Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti

"Çemberimde Gül Oya", "Poyraz Karayel", "Bir Deli Rüzgar" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde fenalaşarak... 11.02.2026

Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı Beyoğlu’ndaki evinde rahatsızlandı. Eşinin çağrısı üzerine eve sağlık ekipleri geldi. Arslan, ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kanbolat Görkem Arslan neden öldü?Arslan’ın rahatsızlığına ilişkin hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.“Çemberimde Gül Oya”, “Poyraz Karayel”, “Bir Deli Rüzgar” gibi yapımlarla tanınan Arslan, son olarak “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” adlı dizide rol alıyordu.Kanbolat Görkem Arslan kimdir?Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde oyunculuk eğitimi alan Arslan, oyunculuğa 2004 yılında “Çemberimde Gül Oya” dizisi ile başladı.1998 yılından bu yana tiyatro sahnelerinde yer alan Arslan, “Daire”, “Yurt”, “Teslimiyet” gibi sinema filmlerinin yanı sıra “Çemberimde Gül Oya”, “Yer Gök Aşk”, “Ezel”, “Poyraz Karayel”, “Hayat Bazen Tatlıdır” gibi dizilerde rol aldı.

