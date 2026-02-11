https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/oncu-keceli-irakin-toprak-butunlugune-ve-egemenligine-destegimizi-yineliyoruz-1103435007.html

Öncü Keçeli: Irak’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi yineliyoruz

Öncü Keçeli: Irak’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi yineliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Bakan Hakan Fidan'ın 9 Şubat'ta bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaların Irak'taki bazı medya kuruluşları... 11.02.2026

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan’ın Irak’la ilgili sözlerinin Irak basınındaki yansımalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Sözcü Keçeli, ''Sayın Bakanımızın 9 Şubat 2026 tarihinde bir televizyon kanalında verdiği mülakattaki bazı ifadelerinin, Irak’ta kimi medya kuruluşlarınca çarpıtıldığı anlaşılmaktadır. Irak’la son dönemde güvenlik ve terörle mücadele dahil hemen her alanda tesis ettiğimiz kurumsal, yapıcı ve verimli iş birliğini önümüzdeki süreçte daha da ilerletmeyi hedeflediğimizi her vesileyle vurguluyoruz'' dedi.Paylaşımının devamında Keçeli, ''Sayın Bakanımızın söz konusu mülakatta sarf ettiği ifadeler, bu iş birliği anlayışından hareketle, Sincar, Mahmur ve Kandil başta olmak üzere Irak topraklarının bir bölümüne yuvalanmış olan PKK terör örgütünün, Irak’ın toprak bütünlüğü ve güvenliği için de oluşturduğu tehdide dikkat çekmeye matuftur. Sayın Bakanımız bu bağlamda, terör örgütünün Suriye’de olduğu gibi Irak sahasından da tamamen tasfiye edilmesine yönelik kararlılığımızın ve Irak yönetimiyle bu alanda var olan iş birliğimizin artarak devam etmesinin gerekliliğinin altını çizmiştir'' açıklamasında bulundu.Keçeli, ''Hal böyleyken, bazı odaklarca Sayın Bakanımızın ifadelerinin bağlamından kopartılarak Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz. Bu vesileyle Türkiye olarak komşumuz Irak’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi yineliyoruz'' şeklinde paylaşımını tamamladı.Hakan Fidan'ın röportajıDışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9 Şubat’ta verdiği röportajda, PKK’nın Irak’taki varlığına değinerek, “Bu işin bir de Irak ayağı var. Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı var. İnşallah Irak’ta buradakinden ders çıkarırlar da daha akıllı bir karar alırlar ve oradaki geçiş daha kolay olur” ifadelerini kullanmıştı.

