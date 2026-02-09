Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/disisleri-bakani-fidan-su-an-ani-bir-savas-tehdidi-yok-1103379175.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Şu an ani bir savaş tehdidi yok
Dışişleri Bakanı Fidan: Şu an ani bir savaş tehdidi yok
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran - ABD gerilimine değindi. Bakan Fidan, bölgede yeni bir savaşın kaldırılabilir olmadığını vurguladı. 09.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-09T21:17+0300
2026-02-09T21:17+0300
türki̇ye
abd
i̇ran
i̇ran dışişleri bakanlığı
i̇ran atom enerjisi kurumu (i̇aek)
i̇ran cumhurbaşkanlığı
i̇ran nükleer programı
i̇ran nükleer anlaşması
i̇ran nükleer görüşmeleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102629421_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_1c32827aa6679d5ae6db70aa3968b330.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir televizyon kanalının canlı yayınında konuştu.İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle görüştüğünü belirten Bakan Fidan, “Çıkacak yeni bir savaşı bölgenin kaldıracak hali yok. Şu an ani bir savaş tehdidi yok. ABD-İran geriliminin müzakereyle çözülme ihtimali var” ifadelerini kullandı.Önceliğin nükleer konuda çözüm bulunması olduğunu dile getiren Bakan Fidan, nükleer alanda uzlaşma sağlanması halinde diğer sorunların da daha kolay çözülebileceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/disisleri-bakani-fidan-ile-arakci-gorustu-muzakereler-ele-alindi-1103378127.html
türki̇ye
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102629421_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2ffccfd3a4b5d1fc08e1d8d1e7378bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, i̇ran atom enerjisi kurumu (i̇aek), i̇ran cumhurbaşkanlığı, i̇ran nükleer programı, i̇ran nükleer anlaşması, i̇ran nükleer görüşmeleri
abd, i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, i̇ran atom enerjisi kurumu (i̇aek), i̇ran cumhurbaşkanlığı, i̇ran nükleer programı, i̇ran nükleer anlaşması, i̇ran nükleer görüşmeleri

Dışişleri Bakanı Fidan: Şu an ani bir savaş tehdidi yok

21:17 09.02.2026
© AA / Murat GökDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
© AA / Murat Gök
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran - ABD gerilimine değindi. Bakan Fidan, bölgede yeni bir savaşın kaldırılabilir olmadığını vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir televizyon kanalının canlı yayınında konuştu.
İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle görüştüğünü belirten Bakan Fidan, “Çıkacak yeni bir savaşı bölgenin kaldıracak hali yok. Şu an ani bir savaş tehdidi yok. ABD-İran geriliminin müzakereyle çözülme ihtimali var” ifadelerini kullandı.
Önceliğin nükleer konuda çözüm bulunması olduğunu dile getiren Bakan Fidan, nükleer alanda uzlaşma sağlanması halinde diğer sorunların da daha kolay çözülebileceğini kaydetti.
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
DÜNYA
Dışişleri Bakanı Fidan ile İranlı mevkidaşı Arakçi görüştü: ABD ile müzakereler ele alındı
19:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала