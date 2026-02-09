https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/disisleri-bakani-fidan-su-an-ani-bir-savas-tehdidi-yok-1103379175.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Şu an ani bir savaş tehdidi yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran - ABD gerilimine değindi. Bakan Fidan, bölgede yeni bir savaşın kaldırılabilir olmadığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir televizyon kanalının canlı yayınında konuştu.İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle görüştüğünü belirten Bakan Fidan, “Çıkacak yeni bir savaşı bölgenin kaldıracak hali yok. Şu an ani bir savaş tehdidi yok. ABD-İran geriliminin müzakereyle çözülme ihtimali var” ifadelerini kullandı.Önceliğin nükleer konuda çözüm bulunması olduğunu dile getiren Bakan Fidan, nükleer alanda uzlaşma sağlanması halinde diğer sorunların da daha kolay çözülebileceğini kaydetti.

