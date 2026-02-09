https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/disisleri-bakani-fidan-su-an-ani-bir-savas-tehdidi-yok-1103379175.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Şu an ani bir savaş tehdidi yok
Dışişleri Bakanı Fidan: Şu an ani bir savaş tehdidi yok
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran - ABD gerilimine değindi. Bakan Fidan, bölgede yeni bir savaşın kaldırılabilir olmadığını vurguladı. 09.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-09T21:17+0300
2026-02-09T21:17+0300
2026-02-09T21:17+0300
türki̇ye
abd
i̇ran
i̇ran dışişleri bakanlığı
i̇ran atom enerjisi kurumu (i̇aek)
i̇ran cumhurbaşkanlığı
i̇ran nükleer programı
i̇ran nükleer anlaşması
i̇ran nükleer görüşmeleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102629421_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_1c32827aa6679d5ae6db70aa3968b330.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir televizyon kanalının canlı yayınında konuştu.İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle görüştüğünü belirten Bakan Fidan, “Çıkacak yeni bir savaşı bölgenin kaldıracak hali yok. Şu an ani bir savaş tehdidi yok. ABD-İran geriliminin müzakereyle çözülme ihtimali var” ifadelerini kullandı.Önceliğin nükleer konuda çözüm bulunması olduğunu dile getiren Bakan Fidan, nükleer alanda uzlaşma sağlanması halinde diğer sorunların da daha kolay çözülebileceğini kaydetti.
türki̇ye
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102629421_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2ffccfd3a4b5d1fc08e1d8d1e7378bb.jpg
Dışişleri Bakanı Fidan: Şu an ani bir savaş tehdidi yok
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran - ABD gerilimine değindi. Bakan Fidan, bölgede yeni bir savaşın kaldırılabilir olmadığını vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir televizyon kanalının canlı yayınında konuştu.
İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle görüştüğünü belirten Bakan Fidan, “Çıkacak yeni bir savaşı bölgenin kaldıracak hali yok. Şu an ani bir savaş tehdidi yok. ABD-İran geriliminin müzakereyle çözülme ihtimali var” ifadelerini kullandı.
Önceliğin nükleer konuda çözüm bulunması olduğunu dile getiren Bakan Fidan, nükleer alanda uzlaşma sağlanması halinde diğer sorunların da daha kolay çözülebileceğini kaydetti.