Meteoroloji'den 10 kente kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı: Marmara hariç yağışlı bir gün
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara hariç tüm bölgelerde aralıklı yağış bekleniyor. Kuzey ve batıda sıcaklıklar 5 derece artıyor. Kıyı Ege'de rüzgar sert eserken Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Şubat hava durumu tahminlerine göre Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale, Balıkesir, Konya, Karaman, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının, kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Meteoroloji'den uyarılar
Yağışların, Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Edirne – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kütahya hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Afyonkarahisar – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
İzmir – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Manisa – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
Muğla – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Adana – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Antalya – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
Hatay – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı
Isparta – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, Konya ve Karaman çevreleri yağmur ve sağanak, Sivas çevresi karla karışık yağmurlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ankara – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çankırı – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
Sivas – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Düzce – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
Sinop – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevreleri aralıklı yağışlı. Yağışlar genelde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde. Artvin’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli. Sabah ve gece saatlerinde pus, sis; iç kesimlerde buzlanma ve çığ tehlikesi bekleniyor.
Amasya – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
Artvin – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; öğle saatlerinde iç kesimlerde yer yer kuvvetli
Samsun – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yağmur ve sağanak, doğusu karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Ardahan, Hakkari, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis; yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
Erzurum – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar
Kars – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
Malatya – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
Van – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Batman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli.
Diyarbakır – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; yer yer kuvvetli
Gaziantep – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Siirt – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; yer yer kuvvetli
Şanlıurfa – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı