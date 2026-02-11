https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/meteorolojiden-10-kente-kuvvetli-saganak-ve-kar-yagisi-uyarisi-marmara-haric-yagisli-bir-gun-1103407694.html

Meteoroloji'den 10 kente kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı: Marmara hariç yağışlı bir gün

Meteoroloji'den 10 kente kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı: Marmara hariç yağışlı bir gün

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara hariç tüm bölgelerde aralıklı yağış bekleniyor. Kuzey ve batıda sıcaklıklar 5 derece artıyor... 11.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-11T07:09+0300

2026-02-11T07:09+0300

2026-02-11T07:09+0300

yaşam

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097937367_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_d49edfdca576aa992399f9d214c2e882.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Şubat hava durumu tahminlerine göre Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale, Balıkesir, Konya, Karaman, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının, kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.Meteoroloji'den uyarılarYağışların, Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.EGE: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kütahya hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, Konya ve Karaman çevreleri yağmur ve sağanak, Sivas çevresi karla karışık yağmurlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevreleri aralıklı yağışlı. Yağışlar genelde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde. Artvin’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli. Sabah ve gece saatlerinde pus, sis; iç kesimlerde buzlanma ve çığ tehlikesi bekleniyor.DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yağmur ve sağanak, doğusu karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Ardahan, Hakkari, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis; yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.GÜNEYDOĞU ANADOLU: Çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Batman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/uc-ilden-egitime-bir-gunluk-ara-karari-1103407188.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu