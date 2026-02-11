Türkiye
Macron: Avrupa genelinde tek bir enerji pazarı olmalı
Macron: Avrupa genelinde tek bir enerji pazarı olmalı
11.02.2026
Macron, Avrupa’nın hem 'Tek Pazar' hem de ekonomik açıdan güçlü bir aktör olması gerektiğini belirterek, enerji alanında ortak bir yapı kurulmasının sanayi rekabeti için kritik olduğunu vurguladı.Konuşmasında enerji fiyatlarına da değinen Macron, yüksek enerji maliyetleri ile karbon maliyetlerinin birlikte sanayisizleşmeyi hızlandırdığını, ancak karbonsuzlaşmayı yeterince desteklemediğini savundu.Macron’un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
macron, enerji, ortak enerji pazarı, avrupa
Macron: Avrupa genelinde tek bir enerji pazarı olmalı

19:44 11.02.2026
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa genelinde tek bir enerji pazarı ve entegre bir elektrik şebekesi kurulması çağrısında bulundu. Belçika’nın Anvers kentinde konuşan Macron, Avrupa’nın enerji alanında daha bütünleşik ve rekabetçi bir yapıya kavuşması için büyük ölçekli yatırımlar gerektiğini savundu.
Macron, Avrupa’nın hem 'Tek Pazar' hem de ekonomik açıdan güçlü bir aktör olması gerektiğini belirterek, enerji alanında ortak bir yapı kurulmasının sanayi rekabeti için kritik olduğunu vurguladı.
Konuşmasında enerji fiyatlarına da değinen Macron, yüksek enerji maliyetleri ile karbon maliyetlerinin birlikte sanayisizleşmeyi hızlandırdığını, ancak karbonsuzlaşmayı yeterince desteklemediğini savundu.
Macron’un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Avrupa genelinde tek bir enerji pazarı ve entegre bir elektrik şebekesi kurulmalı.
Ortak enerji yapısı sanayiye istikrarlı, öngörülebilir ve rekabetçi enerji sağlamalı.
Tekil ya da parçalı ulusal sistemler yerine Avrupa çapında bütünleşik bir şebeke hedeflenmeli.
Yüksek enerji fiyatları ve karbon maliyetleri birlikte sanayisizleşmeyi hızlandırıyor.
Yenilenebilir enerji ile nükleer enerji gibi kaynakların birbirinden ayrıştırılmasının geçmişte hata olduğunu söyledi.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
DÜNYA
Macron: Putin ile temas için teknik düzeyde hazırlıklar sürüyor
3 Şubat, 16:30
