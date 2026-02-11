https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/macron-avrupa-genelinde-tek-bir-enerji-pazari-olmali-1103434823.html
Macron: Avrupa genelinde tek bir enerji pazarı olmalı
Macron: Avrupa genelinde tek bir enerji pazarı olmalı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa genelinde tek bir enerji pazarı ve entegre bir elektrik şebekesi kurulması çağrısında bulundu. Belçika'nın Anvers... 11.02.2026
2026-02-11T19:44+0300
2026-02-11T19:44+0300
2026-02-11T19:44+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099968651_0:0:745:420_1920x0_80_0_0_5780296eb065421c5b54b73729b133b6.png
Macron, Avrupa’nın hem 'Tek Pazar' hem de ekonomik açıdan güçlü bir aktör olması gerektiğini belirterek, enerji alanında ortak bir yapı kurulmasının sanayi rekabeti için kritik olduğunu vurguladı.Konuşmasında enerji fiyatlarına da değinen Macron, yüksek enerji maliyetleri ile karbon maliyetlerinin birlikte sanayisizleşmeyi hızlandırdığını, ancak karbonsuzlaşmayı yeterince desteklemediğini savundu.Macron’un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099968651_12:0:673:496_1920x0_80_0_0_2f0c3e5bf9650607164e48dd9dc4fe2d.png
Macron: Avrupa genelinde tek bir enerji pazarı olmalı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa genelinde tek bir enerji pazarı ve entegre bir elektrik şebekesi kurulması çağrısında bulundu. Belçika’nın Anvers kentinde konuşan Macron, Avrupa’nın enerji alanında daha bütünleşik ve rekabetçi bir yapıya kavuşması için büyük ölçekli yatırımlar gerektiğini savundu.
Macron, Avrupa’nın hem 'Tek Pazar' hem de ekonomik açıdan güçlü bir aktör olması gerektiğini belirterek, enerji alanında ortak bir yapı kurulmasının sanayi rekabeti için kritik olduğunu vurguladı.
Konuşmasında enerji fiyatlarına da değinen Macron, yüksek enerji maliyetleri ile karbon maliyetlerinin birlikte sanayisizleşmeyi hızlandırdığını, ancak karbonsuzlaşmayı yeterince desteklemediğini savundu.
Macron’un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Avrupa genelinde tek bir enerji pazarı ve entegre bir elektrik şebekesi kurulmalı.
Ortak enerji yapısı sanayiye istikrarlı, öngörülebilir ve rekabetçi enerji sağlamalı.
Tekil ya da parçalı ulusal sistemler yerine Avrupa çapında bütünleşik bir şebeke hedeflenmeli.
Yüksek enerji fiyatları ve karbon maliyetleri birlikte sanayisizleşmeyi hızlandırıyor.
Yenilenebilir enerji ile nükleer enerji gibi kaynakların birbirinden ayrıştırılmasının geçmişte hata olduğunu söyledi.