Macron: Avrupa genelinde tek bir enerji pazarı olmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa genelinde tek bir enerji pazarı ve entegre bir elektrik şebekesi kurulması çağrısında bulundu. Belçika’nın Anvers... 11.02.2026, Sputnik Türkiye

Macron, Avrupa’nın hem 'Tek Pazar' hem de ekonomik açıdan güçlü bir aktör olması gerektiğini belirterek, enerji alanında ortak bir yapı kurulmasının sanayi rekabeti için kritik olduğunu vurguladı.Konuşmasında enerji fiyatlarına da değinen Macron, yüksek enerji maliyetleri ile karbon maliyetlerinin birlikte sanayisizleşmeyi hızlandırdığını, ancak karbonsuzlaşmayı yeterince desteklemediğini savundu.Macron’un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

