Lavrov: Macron, ‘Minsk anlaşması’ sorumluluğundan kaçamayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fransa lideri Macron’un, Minsk anlaşmasının yerine getirilmemesinden doğan sorumluluktan kaçamayacağını belirtti. 11.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-11T09:15+0300

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron göreve geldikten sonra Paris’te düzenlenen bir toplantıda, Minsk anlaşmasının yerine getirilmesi gerektiğinin saptandığını anımsattı.Lavrov, “Bu, Emmanuel Macron döneminde yapıldı. Bu yüzden Macron, bu sorumluluktan kaçamaz. Paris’te, Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin özel statüsünü kalıcı olarak güvence altına almak için Ukrayna anayasasında değişiklik yapılması dahil Minsk anlaşmasının uygulanması gerektiği yazılı olarak kaydedilmişti. Bunlar yazışmıştı” ifadesini kullandı.Ancak tüm bunların yerine getirilmediğini anımsatan Rus diplomat, şunu dedi:

