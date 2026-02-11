https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/lavrov-macron-minsk-anlasmasi-sorumlulugundan-kacamayacak-1103410552.html
Lavrov: Macron, 'Minsk anlaşması' sorumluluğundan kaçamayacak
Lavrov: Macron, ‘Minsk anlaşması’ sorumluluğundan kaçamayacak
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fransa lideri Macron'un, Minsk anlaşmasının yerine getirilmemesinden doğan sorumluluktan kaçamayacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron göreve geldikten sonra Paris’te düzenlenen bir toplantıda, Minsk anlaşmasının yerine getirilmesi gerektiğinin saptandığını anımsattı.Lavrov, “Bu, Emmanuel Macron döneminde yapıldı. Bu yüzden Macron, bu sorumluluktan kaçamaz. Paris’te, Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin özel statüsünü kalıcı olarak güvence altına almak için Ukrayna anayasasında değişiklik yapılması dahil Minsk anlaşmasının uygulanması gerektiği yazılı olarak kaydedilmişti. Bunlar yazışmıştı” ifadesini kullandı.Ancak tüm bunların yerine getirilmediğini anımsatan Rus diplomat, şunu dedi:
Lavrov: Macron, ‘Minsk anlaşması’ sorumluluğundan kaçamayacak
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fransa lideri Macron’un, Minsk anlaşmasının yerine getirilmemesinden doğan sorumluluktan kaçamayacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron göreve geldikten sonra Paris’te düzenlenen bir toplantıda, Minsk anlaşmasının yerine getirilmesi gerektiğinin saptandığını anımsattı.
Lavrov, “Bu, Emmanuel Macron döneminde yapıldı. Bu yüzden Macron, bu sorumluluktan kaçamaz. Paris’te, Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin özel statüsünü kalıcı olarak güvence altına almak için Ukrayna anayasasında değişiklik yapılması dahil Minsk anlaşmasının uygulanması gerektiği yazılı olarak kaydedilmişti. Bunlar yazışmıştı” ifadesini kullandı.
Ancak tüm bunların yerine getirilmediğini anımsatan Rus diplomat, şunu dedi:
Macron, 2019'da katkıda bulunmaya karar verdi. 2019 Aralık ayında Paris'te Normandiya Dörtlüsü’nü topladı... Başkanımız, her zaman yaptığı gibi sabırla, ‘Burada yazıyor, neden bu yapılmadı?’ dedi. Buna karşılık bahaneler dile getirildi. Sahtekarlar!