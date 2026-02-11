https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/lavrov-zelenskiy-ve-avrupa-abdnin-sundugu-anlasma-taslagina-tecavuz-etti-1103409740.html

Lavrov: Zelenskiy ve Avrupa, ABD’nin sunduğu anlaşma taslağına tecavüz etti

Lavrov: Zelenskiy ve Avrupa, ABD'nin sunduğu anlaşma taslağına tecavüz etti

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna’daki çatışmayı çözüme kavuşturmaya yönelik yeni önerilerin, ABD’nin sunduğu barış taslağının Kiev rejimi ve Batı Avrupa... 11.02.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya arasında Alaska’da varılan anlaşma ile daha önce Beyaz Saray’ın sunduğu barış anlaşması taslağının son durumunu değerlendirdi.ABD’nin kendi barış anlaşması taslağını resmi olarak Rusya’ya ilettiğini anımsatan Lavrov, “Sonraki tüm seçenekler, Vladimir Zelenskiy ve her şeyden önce İngiltere, Almanya, Fransa ve Baltık ülkelerinden ‘patronlarının’, ABD planını ‘tecavüz etme’ girişiminin sonucudur” ifadesini kullandı.Rusya için güvenliğin, müzakere edilemez bir öncelik olduğunu vurgulayan Bakan, ABD’nin sunduğu taslakta, Ukrayna'da Rusça konuşanların ve ulusal azınlık olarak Rusların haklarının iade edilmesi gerektiğinin belirtildiğini anımsatarak, “Ama Alaska’dan sonra Amerikalıların Avrupalılarla ve Ukraynalılarla yoğun müzakereler sonucu basına sızan son seçeneklerde artık tüm bunlar yok. Bunun yerine belgelerde ‘hoşgörü’ gibi bir ifade yer aldı” dedi.Yeni hazırlanan 20 maddelik barış planının, Rusya'ya resmi ve gayri resmi olarak iletilmediğinin altını çizen Lavrov, “Alaska'da varılan anlaşmalar temelinde, nihai çözüme hızla varılabilirdi” diye kaydetti.Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, Alaska Zirvesi öncesinde Moskova’ya getirdiği belgenin, tüm temel konuları içerdiğini ve mevcut sorunları ‘karadaki’ gerçekliğe dayalı çözüme kavuşturmayı önerdiğini anımsatan Rus diplomat, “Bunlara, Rusları Nazi rejiminden, Rus dili, kültürü, tarihi ve Ortodoksluğuyla ilgili her şeyi yok etme çabasından korumak için oluşturduklarımız gerçeklik de dahil” ifadesini kullandı.Lavrov’un diğer açıklamaları:

