ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela petrolüyle yapılacak tüm işlemlere izin verdi
ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela petrolüyle yapılacak tüm işlemlere izin verdi
Sputnik Türkiye
Venezuela'da Nicolas Maduro dönemine son veren ABD, ülkenin yeraltı zenginliklerini kullanmaya yönelik resmi adımlarına devam ediyor. 11.02.2026, Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela petrolüne yönelik operasyonlara izin veren yeni bir lisans yayınladı. Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından kamuoyuna duyurulan lisans kapsamında Venezuela petrolünün ihracatı, yeniden ihracatı, satışı, yeniden satışı, tedariki, depolanması, pazarlanması, satın alınması, sevkiyatı ve taşınması gibi işlemlere izin verildiği belirtildi.ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, ABD ve Venezuela’nın petrol rezervlerinin dünya toplamının yaklaşık yüzde 68’ini oluşturduğunu ifade etmişti. Trump, Venezuela’nın petrol kaynaklarının kullanılmasıyla küresel petrol fiyatlarının düşürülebileceğini ve bunun ülke ekonomisinin toparlanmasına katkı sağlayacağını söylemişti.Geçen ayın sonunda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela petrol satışından elde edilen gelirlerin bloke edilmiş bir hesapta toplanacağını ve harcamaların Washington tarafından denetleneceğini açıklamıştı. ABD’nin Venezuela petrolünden ilk 500 milyon dolarlık satışını 15 Ocak’ta gerçekleştirdiği aktarılmıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus petrol şirketlerinin Venezuela’daki faaliyetlerinin kısıtlandığını ve ülkeden çıkmaya zorlandığını vurgulamıştı.
venezuela
abd, nicolas maduro, donald trump, marco rubio, venezuela, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac), petrol, lisans, i̇zin
abd, nicolas maduro, donald trump, marco rubio, venezuela, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac), petrol, lisans, i̇zin

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela petrolüyle yapılacak tüm işlemlere izin verdi

11:10 11.02.2026 (güncellendi: 11:11 11.02.2026)
© AP Photo / Fernando LlanoVenezuela'nın Hugo Chavez petrol kuşağı, eski adıyla Orinoco Kuşağı
Venezuela'nın Hugo Chavez petrol kuşağı, eski adıyla Orinoco Kuşağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Fernando Llano
Venezuela'da Nicolas Maduro dönemine son veren ABD, ülkenin yeraltı zenginliklerini kullanmaya yönelik resmi adımlarına devam ediyor.
ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela petrolüne yönelik operasyonlara izin veren yeni bir lisans yayınladı.

Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından kamuoyuna duyurulan lisans kapsamında Venezuela petrolünün ihracatı, yeniden ihracatı, satışı, yeniden satışı, tedariki, depolanması, pazarlanması, satın alınması, sevkiyatı ve taşınması gibi işlemlere izin verildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, ABD ve Venezuela’nın petrol rezervlerinin dünya toplamının yaklaşık yüzde 68’ini oluşturduğunu ifade etmişti. Trump, Venezuela’nın petrol kaynaklarının kullanılmasıyla küresel petrol fiyatlarının düşürülebileceğini ve bunun ülke ekonomisinin toparlanmasına katkı sağlayacağını söylemişti.

Geçen ayın sonunda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela petrol satışından elde edilen gelirlerin bloke edilmiş bir hesapta toplanacağını ve harcamaların Washington tarafından denetleneceğini açıklamıştı.

ABD’nin Venezuela petrolünden ilk 500 milyon dolarlık satışını 15 Ocak’ta gerçekleştirdiği aktarılmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus petrol şirketlerinin Venezuela’daki faaliyetlerinin kısıtlandığını ve ülkeden çıkmaya zorlandığını vurgulamıştı.
