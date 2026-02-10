https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/kuyumcuyu-forkliftle-soydu-150-gram-altini-calip-esekle-kacti-1103405524.html
Kuyumcuyu forkliftle soydu: Hırsız, 150 gram altını çalıp eşekle kaçtı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri dün gece bir kuyumcu dükkanını soyan şüphelinin kimliğini güvenlik kamerasıyla tespit etti.Görüntülerde, çalıntı olduğu değerlendirilen forkliftle kepenk ve camları kırarak dükkana giren şüphelinin, yaklaşık 150 gram altını aldıktan sonra eşekle olay yerinden kaçtığı görülüyor.Polisin çalışmasıyla gözaltına alınan M.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının sakladığı yerde bulunan altınlar ise ele geçirilerek kuyumcuya teslim edildi.
22:46 10.02.2026 (güncellendi: 22:55 10.02.2026)
Kayseri’de çalıntı olduğu değerlendirilen forkliftle kuyumcu dükkanının kepenk ve camlarını kırarak yaklaşık 150 gram altın çalan şüpheli, altınları aldıktan sonra eşekle olay yerinden kaçtı. Sıra dışı bir kuyumcu soygununa karışan zanlı tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri dün gece bir kuyumcu dükkanını soyan şüphelinin kimliğini güvenlik kamerasıyla tespit etti.
Görüntülerde, çalıntı olduğu değerlendirilen forkliftle kepenk ve camları kırarak dükkana giren şüphelinin, yaklaşık 150 gram altını aldıktan sonra eşekle olay yerinden kaçtığı görülüyor.
Polisin çalışmasıyla gözaltına alınan M.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının sakladığı yerde bulunan altınlar ise ele geçirilerek kuyumcuya teslim edildi.