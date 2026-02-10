https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/kuyumcuyu-forkliftle-soydu-150-gram-altini-calip-esekle-kacti-1103405524.html

Kuyumcuyu forkliftle soydu: Hırsız, 150 gram altını çalıp eşekle kaçtı

Kayseri’de çalıntı olduğu değerlendirilen forkliftle kuyumcu dükkanının kepenk ve camlarını kırarak yaklaşık 150 gram altın çalan şüpheli, altınları aldıktan... 10.02.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103405353_0:7:638:366_1920x0_80_0_0_c3da4f1a11325f93ac84e5eb77d0ce74.jpg

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri dün gece bir kuyumcu dükkanını soyan şüphelinin kimliğini güvenlik kamerasıyla tespit etti.Görüntülerde, çalıntı olduğu değerlendirilen forkliftle kepenk ve camları kırarak dükkana giren şüphelinin, yaklaşık 150 gram altını aldıktan sonra eşekle olay yerinden kaçtığı görülüyor.Polisin çalışmasıyla gözaltına alınan M.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının sakladığı yerde bulunan altınlar ise ele geçirilerek kuyumcuya teslim edildi.

