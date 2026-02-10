Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/kuyumcuyu-forkliftle-soydu-150-gram-altini-calip-esekle-kacti-1103405524.html
Kuyumcuyu forkliftle soydu: Hırsız, 150 gram altını çalıp eşekle kaçtı
Kuyumcuyu forkliftle soydu: Hırsız, 150 gram altını çalıp eşekle kaçtı
Sputnik Türkiye
Kayseri’de çalıntı olduğu değerlendirilen forkliftle kuyumcu dükkanının kepenk ve camlarını kırarak yaklaşık 150 gram altın çalan şüpheli, altınları aldıktan... 10.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-10T22:46+0300
2026-02-10T22:55+0300
türki̇ye
kayseri
eşek
soygun
hırsız
hırsızlık
nitelikli hırsızlık
hırsızlık büro amirliği
mücevher hırsızlığı
altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103405353_0:7:638:366_1920x0_80_0_0_c3da4f1a11325f93ac84e5eb77d0ce74.jpg
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri dün gece bir kuyumcu dükkanını soyan şüphelinin kimliğini güvenlik kamerasıyla tespit etti.Görüntülerde, çalıntı olduğu değerlendirilen forkliftle kepenk ve camları kırarak dükkana giren şüphelinin, yaklaşık 150 gram altını aldıktan sonra eşekle olay yerinden kaçtığı görülüyor.Polisin çalışmasıyla gözaltına alınan M.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının sakladığı yerde bulunan altınlar ise ele geçirilerek kuyumcuya teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/kuyumcuda-silahli-soygun-mudahale-eden-bir-polis-vuruldu-1103210209.html
türki̇ye
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103405353_71:0:567:372_1920x0_80_0_0_bd80847f8eedaba824117465ef3bb424.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kayseri, eşek, soygun, hırsız, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, hırsızlık büro amirliği, mücevher hırsızlığı, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın
kayseri, eşek, soygun, hırsız, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, hırsızlık büro amirliği, mücevher hırsızlığı, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın

Kuyumcuyu forkliftle soydu: Hırsız, 150 gram altını çalıp eşekle kaçtı

22:46 10.02.2026 (güncellendi: 22:55 10.02.2026)
© AAKayseri'de eşekle kuyumcu soygunu
Kayseri'de eşekle kuyumcu soygunu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2026
© AA
Abone ol
Kayseri’de çalıntı olduğu değerlendirilen forkliftle kuyumcu dükkanının kepenk ve camlarını kırarak yaklaşık 150 gram altın çalan şüpheli, altınları aldıktan sonra eşekle olay yerinden kaçtı. Sıra dışı bir kuyumcu soygununa karışan zanlı tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri dün gece bir kuyumcu dükkanını soyan şüphelinin kimliğini güvenlik kamerasıyla tespit etti.
Görüntülerde, çalıntı olduğu değerlendirilen forkliftle kepenk ve camları kırarak dükkana giren şüphelinin, yaklaşık 150 gram altını aldıktan sonra eşekle olay yerinden kaçtığı görülüyor.
Polisin çalışmasıyla gözaltına alınan M.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının sakladığı yerde bulunan altınlar ise ele geçirilerek kuyumcuya teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kuyumcuya silahla giren 3 şüpheli, iş yerindeki altın ve paraları gasbettikten sonra dükkanda bulunan izinli polis memurunu ayağından vurarak kaçtı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
TÜRKİYE
Kuyumcuda silahlı soygun: Müdahale eden bir polis vuruldu
2 Şubat, 17:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала