Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/kremlin-ukraynada-secim-iddialarini-degerlendirmek-icin-erken-1103420878.html
Kremlin: Ukrayna’da seçim iddialarını değerlendirmek için erken
Kremlin: Ukrayna’da seçim iddialarını değerlendirmek için erken
Sputnik Türkiye
Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimlerini düzenleme niyetinde olduğu yönündeki iddiaları değerlendirmek için henüz çok erken... 11.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-11T13:48+0300
2026-02-11T13:49+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
ukrayna devlet başkanlığı seçimleri
venezuela
güney afrika
abd
azerbaycan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087614613_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_cfd62737fe31d1b773975e46c00a9013.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un bugünkü basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimleri için hazırlık başlatıldığı yönünde medyada çıkan haberlerle ilgili bir soru üzerine şunu dedi:Ukrayna'da seçimlerin yapılması olasılığıyla ilgili resmi kaynaklara bakmak gerektiğini söyleyen Rus yetkili, “Bu kaynaklardan henüz böyle bir açıklama gelmedi” diye dikkat çekti.Peskov’un yaptığı açıklamalardan diğer öne çıkanlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-bin-255-militan-etkisiz-hale-getirildi-1103418238.html
rusya
ukrayna
venezuela
güney afrika
abd
azerbaycan
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087614613_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_6cb8ddf7438995dbe7fc0e6a60ec5e2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna devlet başkanlığı seçimleri, venezuela, güney afrika, abd, azerbaycan, ermenistan
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna devlet başkanlığı seçimleri, venezuela, güney afrika, abd, azerbaycan, ermenistan

Kremlin: Ukrayna’da seçim iddialarını değerlendirmek için erken

13:48 11.02.2026 (güncellendi: 13:49 11.02.2026)
© Sputnik / Сергей БобылевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimlerini düzenleme niyetinde olduğu yönündeki iddiaları değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu söyleyen Peskov, halihazırda sadece basın üzerinden kaynaklar arasında mesaj alışverişi yapıldığına dikkat çekerek resmi açıklamayı bekleme çağrısında bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un bugünkü basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Peskov, Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimleri için hazırlık başlatıldığı yönünde medyada çıkan haberlerle ilgili bir soru üzerine şunu dedi:
Henüz bunu değerlendirmek için çok erken. Bu tür iddiaları belirli kaynaklardan basın aracılığıyla görüyoruz. Bir kaynak seçim hazırlıklarının başladığını iddia etmiş, daha sonra Kiev rejiminin ofisinden bir kaynak da bunu yalanlamış.
Ukrayna'da seçimlerin yapılması olasılığıyla ilgili resmi kaynaklara bakmak gerektiğini söyleyen Rus yetkili, “Bu kaynaklardan henüz böyle bir açıklama gelmedi” diye dikkat çekti.
Peskov’un yaptığı açıklamalardan diğer öne çıkanlar:
Rusya'nın Venezuela'da yatırımları ve uzun vadeli projeleri var. Venezuelalı ortaklar da buna ilgi gösteriyor.
Rusya, ABD ile ekonomik konuları görüşmeye istekli.
Rusya, Venezuela petrolüyle ilgili durumu açıklığa kavuşturmak için ABD ile mevcut iletişim kanallarını kullanacak.
Rusya'nın Ermenistan ve Azerbaycan ile karşılıklı yarar sağlayan ilişkileri var ve bu ilişkiler gelişmeye devam edecek.
Ermenistan ve Azerbaycan bağımsız ülkelerdir ve ABD dahil her bir ülkeyle ilişki kurmakta özgürler.
Rusya ve Ermenistan’ı birbirine bağlayan entegrasyon projeleri var. Bunları sürdürmek her iki tarafın yararına.
Erivan ve Washington arasındaki nükleer projelerine gelince, Rusya'nın nükleer alandaki yetkinliği ABD’den daha büyük ve hizmet maliyetleri daha küçük.
Rusya, Güney Afrika'nın G20 üyeliğini ABD ile görüşmüyor.
Rusya, Güney Afrika'nın G20 çalışmalarına aktif olarak katılması gerektiğine inanıyor.
Özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Rus T-90M Proriv tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 255 militan etkisiz hale getirildi
12:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала