Kremlin: Ukrayna’da seçim iddialarını değerlendirmek için erken
13:48 11.02.2026 (güncellendi: 13:49 11.02.2026)
© Sputnik / Сергей БобылевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimlerini düzenleme niyetinde olduğu yönündeki iddiaları değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu söyleyen Peskov, halihazırda sadece basın üzerinden kaynaklar arasında mesaj alışverişi yapıldığına dikkat çekerek resmi açıklamayı bekleme çağrısında bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un bugünkü basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Peskov, Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimleri için hazırlık başlatıldığı yönünde medyada çıkan haberlerle ilgili bir soru üzerine şunu dedi:
Henüz bunu değerlendirmek için çok erken. Bu tür iddiaları belirli kaynaklardan basın aracılığıyla görüyoruz. Bir kaynak seçim hazırlıklarının başladığını iddia etmiş, daha sonra Kiev rejiminin ofisinden bir kaynak da bunu yalanlamış.
Ukrayna'da seçimlerin yapılması olasılığıyla ilgili resmi kaynaklara bakmak gerektiğini söyleyen Rus yetkili, “Bu kaynaklardan henüz böyle bir açıklama gelmedi” diye dikkat çekti.
Peskov’un yaptığı açıklamalardan diğer öne çıkanlar:
Rusya'nın Venezuela'da yatırımları ve uzun vadeli projeleri var. Venezuelalı ortaklar da buna ilgi gösteriyor.
Rusya, ABD ile ekonomik konuları görüşmeye istekli.
Rusya, Venezuela petrolüyle ilgili durumu açıklığa kavuşturmak için ABD ile mevcut iletişim kanallarını kullanacak.
Rusya'nın Ermenistan ve Azerbaycan ile karşılıklı yarar sağlayan ilişkileri var ve bu ilişkiler gelişmeye devam edecek.
Ermenistan ve Azerbaycan bağımsız ülkelerdir ve ABD dahil her bir ülkeyle ilişki kurmakta özgürler.
Rusya ve Ermenistan’ı birbirine bağlayan entegrasyon projeleri var. Bunları sürdürmek her iki tarafın yararına.
Erivan ve Washington arasındaki nükleer projelerine gelince, Rusya'nın nükleer alandaki yetkinliği ABD’den daha büyük ve hizmet maliyetleri daha küçük.
Rusya, Güney Afrika'nın G20 üyeliğini ABD ile görüşmüyor.
Rusya, Güney Afrika'nın G20 çalışmalarına aktif olarak katılması gerektiğine inanıyor.