Kremlin: Ukrayna’da seçim iddialarını değerlendirmek için erken

Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimlerini düzenleme niyetinde olduğu yönündeki iddiaları değerlendirmek için henüz çok erken... 11.02.2026, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un bugünkü basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimleri için hazırlık başlatıldığı yönünde medyada çıkan haberlerle ilgili bir soru üzerine şunu dedi:Ukrayna'da seçimlerin yapılması olasılığıyla ilgili resmi kaynaklara bakmak gerektiğini söyleyen Rus yetkili, “Bu kaynaklardan henüz böyle bir açıklama gelmedi” diye dikkat çekti.Peskov’un yaptığı açıklamalardan diğer öne çıkanlar:

