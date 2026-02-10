https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/abdnin-maryland-eyaletinde-lisede-silahli-saldiri-1-ogrenci-yaralandi-1103380651.html
ABD'nin Maryland eyaletinde lisede silahlı saldırı: 1 öğrenci yaralandı
ABD'nin Maryland eyaletinde Thomas S. Wootton Lisesi'nde silahlı bir saldırı olayı yaşandı. Montgomery ilçesi polisi, Rockville bölgesinde bulunan lisedeki saldırıda bir öğrencinin karnından vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.Açıklamada, bir öğrencinin yaralanmasıyla son bulan silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin de aynı okulda okuyan bir öğrenci olduğu belirtiledi.Şüpheli öğrencinin olaydan kısa süre sonra okula yakın bir bölgede gözaltına alındığı bildirildi. Güvenlik güçleri başka bir saldırı tehdidinin bulunmadığından emin oluncaya kadar öğrencilerin sınıflarından çıkmasına izin vermedi.
ABD'nin Maryland eyaletinde lisede silahlı saldırı: 1 öğrenci yaralandı
02:45 10.02.2026 (güncellendi: 03:41 10.02.2026)
