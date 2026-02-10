https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/abdnin-maryland-eyaletinde-lisede-silahli-saldiri-1-ogrenci-yaralandi-1103380651.html

ABD'nin Maryland eyaletinde lisede silahlı saldırı: 1 öğrenci yaralandı

ABD'nin Maryland eyaletinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğrenci yaralandı. Saldırganınsa ise aynı okulda okuyan başka bir öğrenci olduğu... 10.02.2026, Sputnik Türkiye

ABD'nin Maryland eyaletinde Thomas S. Wootton Lisesi'nde silahlı bir saldırı olayı yaşandı. Montgomery ilçesi polisi, Rockville bölgesinde bulunan lisedeki saldırıda bir öğrencinin karnından vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.Açıklamada, bir öğrencinin yaralanmasıyla son bulan silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin de aynı okulda okuyan bir öğrenci olduğu belirtiledi.Şüpheli öğrencinin olaydan kısa süre sonra okula yakın bir bölgede gözaltına alındığı bildirildi. Güvenlik güçleri başka bir saldırı tehdidinin bulunmadığından emin oluncaya kadar öğrencilerin sınıflarından çıkmasına izin vermedi.

