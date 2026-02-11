Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füzelerimiz müzakere konusu değildir
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füzelerimiz müzakere konusu değildir
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın füze programına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Füzelerimiz müzakere konusu değildir...
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın balistik füze programına yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Arakçi, İran füzelerinin müzakere gündemine alınamayacağını vurguladı.İran devlet televizyonunun aktardığına göre Arakçi, İran İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Tahran'da düzenlenen yürüyüşte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.ABD ile yürütülen müzakerelere değinen Arakçi, "Hiç kimse İran'ın füzelerine en küçük bir müdahalede bulunamaz. Füzelerimiz müzakere konusu değildir ve olmayacaktır" ifadelerini kullandı. Arakçi, ABD ile yapılması planlanan görüşmelerin yeni turuna ilişkin soru üzerine ise, henüz tarih ve yerin belirlenmediğini söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'la yapılacak olası bir anlaşmanın yalnızca nükleer programla sınırlı kalmaması gerektiğini, balistik füze programının da anlaşma kapsamına alınması gerektiğini belirtmişti.İran - ABD müzakereleri yeniden başladıİran ile ABD arasında Haziran 2025'te yaşanan saldırıların ardından kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, 6 Şubat'ta Umman'ın başkenti Maskat'ta yeniden başlamıştı.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Maskat'taki görüşmelerin tarafların müzakereleri sürdürme konusunda mutabakata varmasıyla sona erdiğini açıklamıştı.Trump - Netanyahu görüşmesi gündemdeÖte yandan Trump'ın, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya gelmesi bekleniyor.Netanyahu, Washington'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin İsrail'in görüşlerini Trump'a ileteceğini ifade etmişti.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füzelerimiz müzakere konusu değildir

Abone ol
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın füze programına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, “Füzelerimiz müzakere konusu değildir ve olmayacaktır” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın balistik füze programına yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Arakçi, İran füzelerinin müzakere gündemine alınamayacağını vurguladı.
İran devlet televizyonunun aktardığına göre Arakçi, İran İslam Devrimi’nin 47’nci yıl dönümü dolayısıyla Tahran’da düzenlenen yürüyüşte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
ABD ile yürütülen müzakerelere değinen Arakçi, “Hiç kimse İran’ın füzelerine en küçük bir müdahalede bulunamaz. Füzelerimiz müzakere konusu değildir ve olmayacaktır” ifadelerini kullandı. Arakçi, ABD ile yapılması planlanan görüşmelerin yeni turuna ilişkin soru üzerine ise, henüz tarih ve yerin belirlenmediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, İran’la yapılacak olası bir anlaşmanın yalnızca nükleer programla sınırlı kalmaması gerektiğini, balistik füze programının da anlaşma kapsamına alınması gerektiğini belirtmişti.

İran - ABD müzakereleri yeniden başladı

İran ile ABD arasında Haziran 2025’te yaşanan saldırıların ardından kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, 6 Şubat’ta Umman’ın başkenti Maskat’ta yeniden başlamıştı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Maskat’taki görüşmelerin tarafların müzakereleri sürdürme konusunda mutabakata varmasıyla sona erdiğini açıklamıştı.

Trump - Netanyahu görüşmesi gündemde

Öte yandan Trump’ın, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da bir araya gelmesi bekleniyor.
Netanyahu, Washington’a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin İsrail’in görüşlerini Trump’a ileteceğini ifade etmişti.
