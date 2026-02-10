https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/iran-abd-kritik-isim-ummanda-netanyahu-trump-ile-gorusecek-konu-balistik-mi-1103391700.html

İran-ABD: Kritik isim Umman’da, Netanyahu Trump ile görüşecek, konu balistik mi?

Ali Laricani, savaşı önlemeyi amaçlayan diplomatik çabaların parçası olarak müzakereler sonrası Umman’a gitti. İsrail Başbakanı Netanyahu ise bugün Washington’da Trump ile görüşecek.

İran devlet medyasının geçtiği bilgiye göre Ali Laricani, Tahran ile Washington arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında Umman’a gitti. İran dini lideri Ali Hamaney’in yakın danışmanı Laricani bu ziyaret kapsamında üst düzey yetkilerle bir araya gelecek.IRNA haber ajansı, Laricani’nin gündemini ‘son bölgesel ve uluslararası gelişmeler görüşülecek’ şeklinde açıklarken, ziyarette İran ve Umman işbirliğini güçlendirmek için de çalışılacağı kaydedildi.Umman, geçen hafta ABD ve İran arasında yükselen gerilimin ardından iki ülke arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmıştı.Tahran, İsrail etkisini ‘kınadı’Bununla birlikte İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, basına Laricani’nin ziyareti hakkında konuşurken Washington’un ‘ABD’nin bağımsız hareket etmesi ve bölgeye zarar verebilecek yıkıcı baskılardan ziyade Amerikan çıkarlarını koruması gerektiğini’ söyledi.Bekayi aynı zamanda ABD’yi, nükleer konusunda İsrail baskısına direnmeye çağırırken, ‘Birleşik Devletler’in bölgedeki problemlerinden birinin Siyonist oluşumun taleplerine hizmet ederek bölgenin güvenliğini ve istikrarı bozmak olduğunu’ savundu ve ekledi:Bekayi, aynı zamanda “İran, geçmiş olumsuz tecrübeleri dikkate alarak, halkımızın çıkarlarını düşünerek diplomasiyle bağlılığıdır” ifadelerini kullandı.Laricani’nin Umman’dan sonra Katar’ı ziyaret edebileceği eklendi.İran’dan uranyum azaltma sinyaliMüzakerelerin ilerleyişiyle ilgili iki taraftan da karışık sinyaller geldi. Ancak, İran'ın atom enerjileri sorumlusu Muhammed İslami, pazartesi günü yaptığı açıklamada ‘ABD yaptırımları kaldırırsa, Tahran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu azaltmaya hazır olduğunu’ söyledi.İslami, İran’ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi olasılığı bulunduğunu söyledi.Yeni görüşmeler bekleniyorBir sonraki müzakere tarihi henüz ilan edilmedi ancak ABD Başkanı Donald Trump, görüşmenin bu hafta olacağını söyledi.İran ve ABD geçen yıl Tahran’ın nükleer programıyla ilgili beş tur görüşme yaptı.Netanyahu, Trump ile görüşecek: Konu balistikÖte yandan Laricani’nin Umman ziyareti Benyamin Netanyahu’nun ABD ziyaretiyle aynı zamana denk geldi. İran’ın ABD ile müzakereleri sürerken, Netanyahu, bugün TSİ ile akşam saatlerinde Trump ile görüşecek.Görüşme, Trump’ın geçen yıl başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana yedinci görüşme olacak.Analistler, Netanyahu’nun Trump’ı İran’ın ‘balistik füze programı konusunda uyarmasının’ büyük bir olasılık olduğunu düşünüyor. Bu programı korumak İran’ın kırmızı çizgilerinden biri.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin görüşmelere balistik füze cephaneliğini de dahil etmeye çalıştığını ancak Tahran’ın bunu elediğini, füze programının ‘müzakere edilemez’ olduğunu söyledi.

