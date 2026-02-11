https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/hayati-calistiran-neodimyum-simdi-ticaret-savaslarinin-da-merkezinde-1103430351.html
‘Hayatı çalıştıran’ neodimyum şimdi ticaret savaşlarının da merkezinde
ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminde öne çıkan başlıklardan biri, kamuoyunda fazla bilinmeyen ancak modern teknolojinin temel taşlarından sayılan neodimyum oldu.
Neodimyum, periyodik cetvelin alt sıralarında yer alan ve 'nadir toprak elementleri' olarak adlandırılan mineral grubuna dahil. Adındaki 'nadir' ifadesine rağmen bu elementler doğada tamamen kıt değil. Ancak işlenmesi ve saflaştırılması zor olduğu için stratejik kabul ediliyor.Çin işleme kapasitesinde baskınNeodimyum özellikle 'kalıcı mıknatıs' olarak bilinen yüksek güçlü mıknatısların üretiminde kullanılıyor. Bu mıknatıslar, elektrik akımına sürekli maruz kaldıklarında bile manyetik özelliklerini kaybetmemeleri nedeniyle motor teknolojisinde kritik rol oynuyor.Çin ise ham cevherin kullanılabilir minerale dönüştürülmesi sürecinde yaklaşık yüzde 90'lık işleme kapasitesiyle küresel ölçekte belirleyici konumda. Bu durum Pekin'e ticaret müzakerelerinde önemli bir koz veriyor.'Nadir' ama her yerdeNadir toprakların büyük bir bölümü aslında birçok ülkede ve kıtada bulunabiliyor. Nadir olan şey, kayanın ayrıştırılması, işlenmesi ve rafine edilme biçimi.İşleme süreci yüksek enerji gerektiriyor. Cevher yüksek sıcaklıklarda ısıtılıyor ve kimyasallarla ayrıştırılıyor. Sürecin sonunda zehirli ve bazı durumlarda radyoaktif atık ortaya çıkabiliyor.Neodimyum ya da daha düşük saflıkta fakat yine de kullanılabilir bir form olan 'neodimyum-praseodimyum oksit' işlendiğinde mıknatıs üretimine geçiliyor. Bu üretimin de büyük bölümü Çin'de yapılıyor. Elektrikli araç motorları gibi yüksek performans gerektiren uygulamalarda karışıma başka bir nadir toprak elementi olan disprosyum da eklenebiliyor.Fiyat, bulunabilirlik ve yaygın kullanım birleşince neodimyum, nadir toprak elementleri arasında en yüksek geliri üreten kalemlerden biri olarak öne çıkıyor.ABD'den stratejik rezerv hamlesiWashington yönetimi, Çin'e bağımlılığı azaltmak için yeni adımlar atıyor. ABD yönetimi bu ay içinde stratejik nadir toprak rezervi kurma planını duyurdu. Ayrıca yerli madencilik ve işleme projelerine devlet desteği ve sübvansiyon sağlanıyor.Alternatif arayışı sonuç vermediNeodimyum mıknatıslar motorların içinde bir çekirdek ve aks etrafına yerleştiriliyor. Elektrik akımı verildiğinde oluşan alan mıknatısları sırayla çekip itiyor ve dönme hareketi ortaya çıkıyor.Bu mıknatıslara bağımlı şirketler bir süredir 'nadir toprak içermeyen mıknatıs' ya da mıknatıssız motor tasarımları üzerinde çalışıyor. Amaç, tedarik zincirini daha güvenli ve dayanıklı hale getirmek.Şimdilik etkili bir alternatif bulunabilmiş değil.
Neodimyum, periyodik cetvelin alt sıralarında yer alan ve ‘nadir toprak elementleri’ olarak adlandırılan mineral grubuna dahil. Adındaki ‘nadir’ ifadesine rağmen bu elementler doğada tamamen kıt değil. Ancak işlenmesi ve saflaştırılması zor olduğu için stratejik kabul ediliyor.
Çin işleme kapasitesinde baskın
Neodimyum özellikle ‘kalıcı mıknatıs’ olarak bilinen yüksek güçlü mıknatısların üretiminde kullanılıyor. Bu mıknatıslar, elektrik akımına sürekli maruz kaldıklarında bile manyetik özelliklerini kaybetmemeleri nedeniyle motor teknolojisinde kritik rol oynuyor.
ABD’de otomotiv, havacılık ve beyaz eşya üretiminin neodimyum tedariki olmadan ciddi darbe alacağı
belirtiliyor.
Çin ise ham cevherin kullanılabilir minerale dönüştürülmesi sürecinde yaklaşık yüzde 90’lık işleme kapasitesiyle küresel ölçekte belirleyici konumda. Bu durum Pekin’e ticaret müzakerelerinde önemli bir koz veriyor.
Nadir toprakların büyük bir bölümü aslında birçok ülkede ve kıtada bulunabiliyor. Nadir olan şey, kayanın ayrıştırılması, işlenmesi ve rafine edilme biçimi.
İşleme süreci yüksek enerji gerektiriyor. Cevher yüksek sıcaklıklarda ısıtılıyor ve kimyasallarla ayrıştırılıyor. Sürecin sonunda zehirli ve bazı durumlarda radyoaktif atık ortaya çıkabiliyor.
Neodimyum ya da daha düşük saflıkta fakat yine de kullanılabilir bir form olan ‘neodimyum-praseodimyum oksit’ işlendiğinde mıknatıs üretimine geçiliyor. Bu üretimin de büyük bölümü Çin’de yapılıyor. Elektrikli araç motorları gibi yüksek performans gerektiren uygulamalarda karışıma başka bir nadir toprak elementi olan disprosyum da eklenebiliyor.
Fiyat, bulunabilirlik ve yaygın kullanım birleşince neodimyum, nadir toprak elementleri arasında en yüksek geliri üreten kalemlerden biri olarak öne çıkıyor.
ABD’den stratejik rezerv hamlesi
Washington yönetimi, Çin’e bağımlılığı azaltmak için yeni adımlar atıyor. ABD yönetimi bu ay içinde stratejik nadir toprak rezervi kurma planını duyurdu. Ayrıca yerli madencilik ve işleme projelerine devlet desteği ve sübvansiyon sağlanıyor.
Alternatif arayışı sonuç vermedi
Neodimyum mıknatıslar motorların içinde bir çekirdek ve aks etrafına yerleştiriliyor. Elektrik akımı verildiğinde oluşan alan mıknatısları sırayla çekip itiyor ve dönme hareketi ortaya çıkıyor.
Bu mıknatıslara bağımlı şirketler bir süredir ‘nadir toprak içermeyen mıknatıs’ ya da mıknatıssız motor tasarımları üzerinde çalışıyor. Amaç, tedarik zincirini daha güvenli ve dayanıklı hale getirmek.
Şimdilik etkili bir alternatif bulunabilmiş değil.