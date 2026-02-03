https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/abd-mahzen-projesini-acikladi-12-milyar-dolarlik-kritik-mineral-programi-1103228448.html

ABD ‘Mahzen Projesi’ni açıkladı: 12 milyar dolarlık ‘kritik mineral’ programı

ABD ‘Mahzen Projesi’ni açıkladı: 12 milyar dolarlık ‘kritik mineral’ programı

Sputnik Türkiye

ABD, yaklaşık 12 milyar dolar değerinde bir ‘kritik mineral’ rezervi programını açıkladı. ‘Mahzen Projeğsi’’ adı verilen girişimin, tedarik zinciri kesintileri durumunda Amerikan şirketlerini korumayı amaçladığı bildirildi.

2026-02-03T14:04+0300

2026-02-03T14:04+0300

2026-02-03T14:04+0300

ekonomi̇

abd

nadir toprak elementleri

kritik mineraller

donald trump

çin

asya

abd

doug burgum

marco rubio

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103228292_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ea2e0828750ad1879d3cd6df3ac6918f.png

Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, "Bugün Amerikan işletmeleri ve çalışanlarının herhangi bir kıtlıktan asla zarar görmemesini sağlamak için Mahzen Projesi’ni başlatıyoruz" dedi. Projeyi, 1970’lerdeki Arap petrol ambargosunun ardından oluşturulan Stratejik Petrol Rezervi’ne benzetti.ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum, girişime bu hafta içinde 11 ülkenin daha katılımının duyurulacağını söyledi.Planın ilk aşamada ABD İhracat-İthalat Bankası’ndan sağlanacak 10 milyar dolarlık kredi ve yaklaşık 1.67 milyar dolarlık özel sektör sermayesiyle finanse edileceği belirtildi. Rezervde tutulacak minerallerin, araç, elektronik ve diğer sanayi ürünleri üreticilerini olası tedarik zinciri aksaklıklarına karşı koruması hedefleniyor.Çin’e karşı hamle mi?Trump’ın geçen yıl uyguladığı gümrük tarifeleriyle hız kazanan ticaret görüşmeleri sürecinde Çin, nadir toprak elementleri ihracatına kısıtlamalar getirmişti.Trump, o döneme atıfla, "Bir yıl önce yaşadığımız süreci bir daha yaşamak istemiyoruz" dedi ve sürecin sonunda ‘işlerin yoluna girdiğini’ savundu. ABD yönetiminin, rezervin kurulması için kullanılacak krediden uzun vadede kar etmeyi beklediğini de sözlerine ekledi.Afrika, Asya, Avrupa ile toplantıKritik mineraller rezervinin, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun çarşamba günü düzenleyeceği bakanlar düzeyindeki toplantının ana gündem maddesi olması bekleniyor.Toplantıya Avrupa, Afrika ve Asya’dan onlarca ülkeden yetkilinin katılması planlanıyor. Görüşmelerde ayrıca tedarik zinciri lojistiğini geliştirmeye ve eşgüdümü artırmaya yönelik ikili anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.Rezervi finanse edecek devlet destekli kredinin vadesinin 15 yıl olacağı kaydedildi. ABD hükümeti daha önce MP Materials adlı nadir toprak madenciliği şirketine ortak olmuş, Vulcan Elements ve USA Rare Earth şirketlerine de finansal destek sağlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/turkiyede-bulunan-nadir-toprak-elementleri-ne-1100220643.html

abd

çin

asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, nadir toprak elementleri, kritik mineraller, project vault, mahzen projesi, haberler, nadir toprak elementleri haberleri, çin, abd haberleri, ekonomi haberleri