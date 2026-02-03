https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/abd-mahzen-projesini-acikladi-12-milyar-dolarlik-kritik-mineral-programi-1103228448.html
ABD ‘Mahzen Projesi’ni açıkladı: 12 milyar dolarlık ‘kritik mineral’ programı
ABD ‘Mahzen Projesi’ni açıkladı: 12 milyar dolarlık ‘kritik mineral’ programı
Sputnik Türkiye
ABD, yaklaşık 12 milyar dolar değerinde bir ‘kritik mineral’ rezervi programını açıkladı. ‘Mahzen Projeğsi’’ adı verilen girişimin, tedarik zinciri kesintileri durumunda Amerikan şirketlerini korumayı amaçladığı bildirildi.
2026-02-03T14:04+0300
2026-02-03T14:04+0300
2026-02-03T14:04+0300
ekonomi̇
abd
nadir toprak elementleri
kritik mineraller
donald trump
çin
asya
abd
doug burgum
marco rubio
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103228292_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ea2e0828750ad1879d3cd6df3ac6918f.png
Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, "Bugün Amerikan işletmeleri ve çalışanlarının herhangi bir kıtlıktan asla zarar görmemesini sağlamak için Mahzen Projesi’ni başlatıyoruz" dedi. Projeyi, 1970’lerdeki Arap petrol ambargosunun ardından oluşturulan Stratejik Petrol Rezervi’ne benzetti.ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum, girişime bu hafta içinde 11 ülkenin daha katılımının duyurulacağını söyledi.Planın ilk aşamada ABD İhracat-İthalat Bankası’ndan sağlanacak 10 milyar dolarlık kredi ve yaklaşık 1.67 milyar dolarlık özel sektör sermayesiyle finanse edileceği belirtildi. Rezervde tutulacak minerallerin, araç, elektronik ve diğer sanayi ürünleri üreticilerini olası tedarik zinciri aksaklıklarına karşı koruması hedefleniyor.Çin’e karşı hamle mi?Trump’ın geçen yıl uyguladığı gümrük tarifeleriyle hız kazanan ticaret görüşmeleri sürecinde Çin, nadir toprak elementleri ihracatına kısıtlamalar getirmişti.Trump, o döneme atıfla, "Bir yıl önce yaşadığımız süreci bir daha yaşamak istemiyoruz" dedi ve sürecin sonunda ‘işlerin yoluna girdiğini’ savundu. ABD yönetiminin, rezervin kurulması için kullanılacak krediden uzun vadede kar etmeyi beklediğini de sözlerine ekledi.Afrika, Asya, Avrupa ile toplantıKritik mineraller rezervinin, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun çarşamba günü düzenleyeceği bakanlar düzeyindeki toplantının ana gündem maddesi olması bekleniyor.Toplantıya Avrupa, Afrika ve Asya’dan onlarca ülkeden yetkilinin katılması planlanıyor. Görüşmelerde ayrıca tedarik zinciri lojistiğini geliştirmeye ve eşgüdümü artırmaya yönelik ikili anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.Rezervi finanse edecek devlet destekli kredinin vadesinin 15 yıl olacağı kaydedildi. ABD hükümeti daha önce MP Materials adlı nadir toprak madenciliği şirketine ortak olmuş, Vulcan Elements ve USA Rare Earth şirketlerine de finansal destek sağlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/turkiyede-bulunan-nadir-toprak-elementleri-ne-1100220643.html
abd
çin
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103228292_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_51084f7292f38427f7bb292d44df4d5d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, nadir toprak elementleri, kritik mineraller, project vault, mahzen projesi, haberler, nadir toprak elementleri haberleri, çin, abd haberleri, ekonomi haberleri
abd, nadir toprak elementleri, kritik mineraller, project vault, mahzen projesi, haberler, nadir toprak elementleri haberleri, çin, abd haberleri, ekonomi haberleri
ABD ‘Mahzen Projesi’ni açıkladı: 12 milyar dolarlık ‘kritik mineral’ programı
ABD, yaklaşık 12 milyar dolar değerinde bir ‘kritik mineral’ rezervi programını açıkladı. ‘Mahzen Projesi' (Project Vault) adı verilen girişimin, tedarik zinciri kesintileri durumunda Amerikan şirketlerini korumayı amaçladığı bildirildi.
Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, "Bugün Amerikan işletmeleri ve çalışanlarının herhangi bir kıtlıktan asla zarar görmemesini sağlamak için Mahzen Projesi’ni başlatıyoruz" dedi. Projeyi, 1970’lerdeki Arap petrol ambargosunun ardından oluşturulan Stratejik Petrol Rezervi’ne benzetti.
ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum, girişime bu hafta içinde 11 ülkenin daha katılımının duyurulacağını söyledi.
‘Nadir toprak elementleri’
savunma, otomotiv ve elektronik sektörlerinde kritik öneme sahip mineraller kategorisinde yer alıyor. Bu mineraller; savaş uçakları motorları, radar sistemleri, elektrikli araçlar, dizüstü bilgisayarlar ve telefonlar
gibi ürünlerin üretiminde kullanılıyor.
Planın ilk aşamada ABD İhracat-İthalat Bankası’ndan sağlanacak 10 milyar dolarlık kredi ve yaklaşık 1.67 milyar dolarlık özel sektör sermayesiyle finanse edileceği belirtildi. Rezervde tutulacak minerallerin, araç, elektronik ve diğer sanayi ürünleri üreticilerini olası tedarik zinciri aksaklıklarına karşı koruması hedefleniyor.
Trump’ın geçen yıl uyguladığı gümrük tarifeleriyle hız kazanan ticaret görüşmeleri sürecinde Çin, nadir toprak elementleri ihracatına kısıtlamalar getirmişti.
Trump, o döneme atıfla, "Bir yıl önce yaşadığımız süreci bir daha yaşamak istemiyoruz" dedi ve sürecin sonunda ‘işlerin yoluna girdiğini’ savundu. ABD yönetiminin, rezervin kurulması için kullanılacak krediden uzun vadede kar etmeyi beklediğini de sözlerine ekledi.
Çin’in, dünyadaki nadir toprak madenciliğinin yaklaşık yüzde 70’ini, işleme kapasitesinin ise yüzde 90’ını
kontrol ettiği belirtiliyor. Bu durum, Çin’e sektörde güçlü bir ‘strateji’ sağlıyor. ABD ise son yıllarda alternatif kaynakları geliştirme ve ulusal düzeyde bir mineral stoku oluşturma yönünde adımlar atıyor.
Afrika, Asya, Avrupa ile toplantı
Kritik mineraller rezervinin, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun çarşamba günü düzenleyeceği bakanlar düzeyindeki toplantının ana gündem maddesi olması bekleniyor.
Toplantıya Avrupa, Afrika ve Asya’dan onlarca ülkeden yetkilinin katılması planlanıyor. Görüşmelerde ayrıca tedarik zinciri lojistiğini geliştirmeye ve eşgüdümü artırmaya yönelik ikili anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.
Rezervi finanse edecek devlet destekli kredinin vadesinin 15 yıl olacağı kaydedildi. ABD hükümeti daha önce MP Materials adlı nadir toprak madenciliği şirketine ortak olmuş, Vulcan Elements ve USA Rare Earth şirketlerine de finansal destek sağlamıştı.