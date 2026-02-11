https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/gazzede-kullanilan-yuksek-isili-muhimmatlar-nedeniyle-binlerce-kisi-iz-birakmadan-buharlasti-1103419164.html

Gazze’de kullanılan yüksek ısılı mühimmatlar nedeniyle binlerce kişi ‘iz bırakmadan buharlaştı’ iddiası

Al Jazeera Arabic tarafından yayımlanan araştırmada, Gazze’deki bazı İsrail saldırılarında kullanılan yüksek ısı üreten mühimmatların etkisiyle binlerce Filistinlinin geride neredeyse hiç fiziksel kalıntı kalmadan öldüğü belirtildi.Araştırmada yer verilen tanıklıklara göre, 10 Ağustos 2024’te Gazze kentindeki El-Tabin Okulu’na düzenlenen saldırının ardından bölgeye giden Yasmin Mahani, oğluna ait hiçbir iz bulamadığını söyledi.Araştırma dosyasında “Hastaneleri ve morgları günlerce aradık. Gömecek bir beden bile bulamadık” ifadeleri aktarıldı.Habere göre, Gazze Sivil Savunma ekipleri Ekim 2023’ten bu yana 2 bin 842 kişinin ‘buharlaştığı’ vakayı kayıt altına aldı. Bu vakalarda olay yerlerinde yalnızca kan izleri veya küçük doku parçaları bulunduğu belirtildi.Adli kayıt ve ‘eleme yöntemi’Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, sayının tahmin değil, saha incelemelerine dayalı kayıt olduğunu söyledi. Basal’a göre ekipler saldırı noktalarında ‘eleme yöntemi’ kullanıyor. Basal, şunları söylüyor:Adı geçen mühimmat türleriDosyada görüşüne başvurulan askeri uzmanlar, termobarik silahların klasik patlayıcılardan farklı çalıştığını belirtti. Bu silahların yakıt bulutu yayarak ateş topu ve basınç etkisi oluşturduğu, karışıma alüminyum, magnezyum ve titanyum tozları eklenmesiyle yanma süresi ve sıcaklığın arttığı ifade edildi.Araştırmada bazı ABD yapımı mühimmat türlerinin de adı geçiyor:Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş da araştırmada, insan vücudunun büyük bölümünün sudan oluştuğunu hatırlatarak, “3 bin derecenin üzerindeki ısı ve yüksek basınç birleştiğinde vücut sıvıları anında kaynar, dokular külleşir” değerlendirmesinde bulundu.'Batılı ülkelerin sorumluluğu da tartışılmalı'Araştırmada görüşüne yer verilen bazı hukukçular, ayrım gözetmeyen silahların kullanımının uluslararası hukuk açısından savaş suçu sayılabileceğini savundu. Katar’daki Georgetown Üniversitesi’nden hukukçu Diana Buttu, silah tedarik zincirine dikkat çekerek Batılı ülkelerin de sorumluluğunun tartışılması gerektiğini söyledi.Al Jazeera Arabic’in bulguları ve iddiaları uluslararası bağımsız soruşturma mekanizmaları tarafından bütünüyle doğrulanmış değil. Silah türleri ve etkilerine ilişkin teknik iddialar ise tarafsız uluslararası incelemelerin konusu olmaya devam ediyor.

