https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/abd-ticaret-bakani-howard-lutnick-epsteinin-adasini-ziyaret-ettigini-dogruladi-1103405193.html
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Epstein’in adasını ziyaret ettiğini doğruladı
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Epstein’in adasını ziyaret ettiğini doğruladı
Sputnik Türkiye
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Kongre’de verdiği ifadede, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein’in Karayipler’deki adasını 2012 yılında ailesiyle... 10.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-10T22:19+0300
2026-02-10T22:19+0300
2026-02-10T22:19+0300
dünya
abd
bakan
ticaret
ticaret bakanlığı
abd ticaret bakanlığı
jeffrey epstein
ada
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103405019_0:81:3072:1809_1920x0_80_0_0_473783ebd7caccc0515477e576c04507.jpg
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Senato Ödenekler Alt Komitesi’nde konuştu.Maryland Senatörü Chris Van Hollen’in soruları üzerine Lutnick, Epstein’in adasına ailesiyle birlikte gittiğini doğruladı. Lutnick, “Ailemle birlikte bir tekne yolculuğu sırasında adaya uğradık. Eşim, dört çocuğum ve dadılarımız da yanımdaydı. Yaklaşık bir saat öğle yemeği yedik ve hep birlikte ayrıldık” dedi. Demokrat Senatör Chris Coons da Lutnick’i eleştirerek, “Ailenizi onun adasına götürmeniz ve randevularınız olması seçmenlerimde ciddi rahatsızlık yaratıyor. Her şeyi açıklayın ve bu konuyu kapatın” açıklamasında bulundu.Ziyaret sırasında uygunsuz herhangi bir duruma tanık olmadığını savunan Lutnick, adada yalnızca Epstein’in çalışanlarını gördüğünü söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/azerbaycan-ve-abd-arasinda-stratejik-ortaklik-sarti-imzalandi-1103404768.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103405019_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b6c3ce6282c671f2e628f666f773f07.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, bakan, ticaret, ticaret bakanlığı, abd ticaret bakanlığı, jeffrey epstein, ada
abd, bakan, ticaret, ticaret bakanlığı, abd ticaret bakanlığı, jeffrey epstein, ada
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Epstein’in adasını ziyaret ettiğini doğruladı
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Kongre’de verdiği ifadede, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein’in Karayipler’deki adasını 2012 yılında ailesiyle birlikte ziyaret ettiğini kabul etti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Senato Ödenekler Alt Komitesi’nde konuştu.
Maryland Senatörü Chris Van Hollen’in soruları üzerine Lutnick, Epstein’in adasına ailesiyle birlikte gittiğini doğruladı.
Lutnick, “Ailemle birlikte bir tekne yolculuğu sırasında adaya uğradık. Eşim, dört çocuğum ve dadılarımız da yanımdaydı. Yaklaşık bir saat öğle yemeği yedik ve hep birlikte ayrıldık” dedi.
Demokrat Senatör Chris Coons da Lutnick’i eleştirerek, “Ailenizi onun adasına götürmeniz ve randevularınız olması seçmenlerimde ciddi rahatsızlık yaratıyor. Her şeyi açıklayın ve bu konuyu kapatın” açıklamasında bulundu.
Ziyaret sırasında uygunsuz herhangi bir duruma tanık olmadığını savunan Lutnick, adada yalnızca Epstein’in çalışanlarını gördüğünü söyledi.