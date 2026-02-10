Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/abd-ticaret-bakani-howard-lutnick-epsteinin-adasini-ziyaret-ettigini-dogruladi-1103405193.html
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Epstein’in adasını ziyaret ettiğini doğruladı
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Epstein’in adasını ziyaret ettiğini doğruladı
Sputnik Türkiye
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Kongre’de verdiği ifadede, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein’in Karayipler’deki adasını 2012 yılında ailesiyle... 10.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-10T22:19+0300
2026-02-10T22:19+0300
dünya
abd
bakan
ticaret
ticaret bakanlığı
abd ticaret bakanlığı
jeffrey epstein
ada
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103405019_0:81:3072:1809_1920x0_80_0_0_473783ebd7caccc0515477e576c04507.jpg
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Senato Ödenekler Alt Komitesi’nde konuştu.Maryland Senatörü Chris Van Hollen’in soruları üzerine Lutnick, Epstein’in adasına ailesiyle birlikte gittiğini doğruladı. Lutnick, “Ailemle birlikte bir tekne yolculuğu sırasında adaya uğradık. Eşim, dört çocuğum ve dadılarımız da yanımdaydı. Yaklaşık bir saat öğle yemeği yedik ve hep birlikte ayrıldık” dedi. Demokrat Senatör Chris Coons da Lutnick’i eleştirerek, “Ailenizi onun adasına götürmeniz ve randevularınız olması seçmenlerimde ciddi rahatsızlık yaratıyor. Her şeyi açıklayın ve bu konuyu kapatın” açıklamasında bulundu.Ziyaret sırasında uygunsuz herhangi bir duruma tanık olmadığını savunan Lutnick, adada yalnızca Epstein’in çalışanlarını gördüğünü söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/azerbaycan-ve-abd-arasinda-stratejik-ortaklik-sarti-imzalandi-1103404768.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103405019_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b6c3ce6282c671f2e628f666f773f07.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, bakan, ticaret, ticaret bakanlığı, abd ticaret bakanlığı, jeffrey epstein, ada
abd, bakan, ticaret, ticaret bakanlığı, abd ticaret bakanlığı, jeffrey epstein, ada

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Epstein’in adasını ziyaret ettiğini doğruladı

22:19 10.02.2026
© AA / Nathan PosnerABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2026
© AA / Nathan Posner
Abone ol
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Kongre’de verdiği ifadede, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein’in Karayipler’deki adasını 2012 yılında ailesiyle birlikte ziyaret ettiğini kabul etti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Senato Ödenekler Alt Komitesi’nde konuştu.
Maryland Senatörü Chris Van Hollen’in soruları üzerine Lutnick, Epstein’in adasına ailesiyle birlikte gittiğini doğruladı.
Lutnick, “Ailemle birlikte bir tekne yolculuğu sırasında adaya uğradık. Eşim, dört çocuğum ve dadılarımız da yanımdaydı. Yaklaşık bir saat öğle yemeği yedik ve hep birlikte ayrıldık” dedi.
Demokrat Senatör Chris Coons da Lutnick’i eleştirerek, “Ailenizi onun adasına götürmeniz ve randevularınız olması seçmenlerimde ciddi rahatsızlık yaratıyor. Her şeyi açıklayın ve bu konuyu kapatın” açıklamasında bulundu.
Ziyaret sırasında uygunsuz herhangi bir duruma tanık olmadığını savunan Lutnick, adada yalnızca Epstein’in çalışanlarını gördüğünü söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2026
DÜNYA
Azerbaycan ve ABD arasında stratejik ortaklık şartı imzalandı
21:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала