https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/abd-ticaret-bakani-howard-lutnick-epsteinin-adasini-ziyaret-ettigini-dogruladi-1103405193.html

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Epstein’in adasını ziyaret ettiğini doğruladı

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Epstein’in adasını ziyaret ettiğini doğruladı

Sputnik Türkiye

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Kongre’de verdiği ifadede, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein’in Karayipler’deki adasını 2012 yılında ailesiyle... 10.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-10T22:19+0300

2026-02-10T22:19+0300

2026-02-10T22:19+0300

dünya

abd

bakan

ticaret

ticaret bakanlığı

abd ticaret bakanlığı

jeffrey epstein

ada

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103405019_0:81:3072:1809_1920x0_80_0_0_473783ebd7caccc0515477e576c04507.jpg

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Senato Ödenekler Alt Komitesi’nde konuştu.Maryland Senatörü Chris Van Hollen’in soruları üzerine Lutnick, Epstein’in adasına ailesiyle birlikte gittiğini doğruladı. Lutnick, “Ailemle birlikte bir tekne yolculuğu sırasında adaya uğradık. Eşim, dört çocuğum ve dadılarımız da yanımdaydı. Yaklaşık bir saat öğle yemeği yedik ve hep birlikte ayrıldık” dedi. Demokrat Senatör Chris Coons da Lutnick’i eleştirerek, “Ailenizi onun adasına götürmeniz ve randevularınız olması seçmenlerimde ciddi rahatsızlık yaratıyor. Her şeyi açıklayın ve bu konuyu kapatın” açıklamasında bulundu.Ziyaret sırasında uygunsuz herhangi bir duruma tanık olmadığını savunan Lutnick, adada yalnızca Epstein’in çalışanlarını gördüğünü söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/azerbaycan-ve-abd-arasinda-stratejik-ortaklik-sarti-imzalandi-1103404768.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, bakan, ticaret, ticaret bakanlığı, abd ticaret bakanlığı, jeffrey epstein, ada