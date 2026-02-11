https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/dunyanin-en-tehlikeli-yanardaglarindan-semeru-yeniden-patladi-5-patlamada-kul-1000-metreye-yukseldi-1103428413.html
Dünyanın en tehlikeli yanardağlarından Semeru yeniden patladı: 5 patlamada kül 1000 metreye yükseldi
Dünyanın en tehlikeli yanardağlarından Semeru yeniden patladı: 5 patlamada kül 1000 metreye yükseldi
Sputnik Türkiye
Endonezya’nın en aktif ve dünyanın en tehlikeli yanardağlarından biri olarak gösterilen Semeru Yanardağı, sabah saatlerinde 5 kez patladı. Gökyüzüne 1000... 11.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-11T17:54+0300
2026-02-11T17:54+0300
2026-02-11T17:54+0300
dünya
endonezya
semeru yanardağı
java adası
volkan
patlama
kül
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/04/1064142546_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cf4dad1da8c02e0a2656c57809324af7.jpg
Endonezya’nın Java Adası’nın doğusunda bulunan dünyanın en tehlikeli yanardağlarından biri olarak gösterilen Semeru Yanardağı, yeniden faaliyete geçti. Yerel basına yansıyan bilgilere göre yanardağ, gece yarısından sabah saatlerine kadar beş ayrı patlama yaşadı.Patlamalar sırasında 600 ila 1000 metre yüksekliğe kadar kül bulutunun yükseldiği aktarıldı. Gökyüzüne yayılan gri dumanın çevre bölgelerden de görüldüğü belirtildi.Yanardağın, Lumajang ile Malang bölgeleri sınırında yer aldığı bildirildi. Antara News’ün aktardığına göre patlamalar yerel saatle 00.28 ile 08.06 arasında meydana geldi.Her türlü faaliyet yasaklandıSemeru Gözlem İstasyonu yetkilisi Liswanto, Endonezya’nın alarm sistemine göre tehlike seviyesinin '3. seviye' olarak açıklandığını duyurdu. Liswanto, fırlayabilecek kaya parçaları ve sıcak materyaller nedeniyle yanardağın çevresinde 5 kilometrelik alanda her türlü faaliyetin yasaklandığını bildirdi.Semeru, Bromo Tengger Semeru Milli Parkı sınırları içinde bulunuyor ve Java Adası’nın en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor. Uzmanlar, bölgedeki hareketliliğin dikkatle izlendiğini ve olası yeni patlamalara karşı uyarı seviyesinin korunduğunu belirtiyor.Yetkililerin, bölge halkını dikkatli olmaya ve resmi uyarıları takip etmeye çağırdığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/yasamin-yapi-taslari-gunes-sisteminin-donmus-dis-bolgelerinde-olusmus-olabilir-1103423229.html
endonezya
semeru yanardağı
java adası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/04/1064142546_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_54db2764f79487d4ee50ee5608fc39ff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
endonezya, semeru yanardağı, java adası, volkan, patlama, kül
endonezya, semeru yanardağı, java adası, volkan, patlama, kül
Dünyanın en tehlikeli yanardağlarından Semeru yeniden patladı: 5 patlamada kül 1000 metreye yükseldi
Endonezya’nın en aktif ve dünyanın en tehlikeli yanardağlarından biri olarak gösterilen Semeru Yanardağı, sabah saatlerinde 5 kez patladı. Gökyüzüne 1000 metreye kadar kül yükseldi, çevrede 5 kilometrelik alan boşaltıldı.
Endonezya’nın Java Adası’nın doğusunda bulunan dünyanın en tehlikeli yanardağlarından biri olarak gösterilen Semeru Yanardağı, yeniden faaliyete geçti. Yerel basına yansıyan bilgilere göre yanardağ, gece yarısından sabah saatlerine kadar beş ayrı patlama yaşadı.
Patlamalar sırasında 600 ila 1000 metre yüksekliğe kadar kül bulutunun yükseldiği aktarıldı. Gökyüzüne yayılan gri dumanın çevre bölgelerden de görüldüğü belirtildi.
Yanardağın, Lumajang ile Malang bölgeleri sınırında yer aldığı bildirildi. Antara News’ün aktardığına göre patlamalar yerel saatle 00.28 ile 08.06 arasında meydana geldi.
Her türlü faaliyet yasaklandı
Semeru Gözlem İstasyonu yetkilisi Liswanto, Endonezya’nın alarm sistemine göre tehlike seviyesinin '3. seviye' olarak açıklandığını duyurdu. Liswanto, fırlayabilecek kaya parçaları ve sıcak materyaller nedeniyle yanardağın çevresinde 5 kilometrelik alanda her türlü faaliyetin yasaklandığını bildirdi.
Semeru, Bromo Tengger Semeru Milli Parkı sınırları içinde bulunuyor ve Java Adası’nın en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor. Uzmanlar, bölgedeki hareketliliğin dikkatle izlendiğini ve olası yeni patlamalara karşı uyarı seviyesinin korunduğunu belirtiyor.
Yetkililerin, bölge halkını dikkatli olmaya ve resmi uyarıları takip etmeye çağırdığı aktarıldı.