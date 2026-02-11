Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/turkiyeden-kanadadaki-silahli-saldiriya-taziye-mesaji-1103425925.html
Türkiye’den Kanada’daki silahlı saldırıya taziye mesajı
Türkiye, Kanada'nın British Columbia eyaletinde bir okul ve evde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
T.C. Dışişleri Bakanlığı, Kanada’nın British Columbia eyaletinde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada, saldırıda yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.'Başsağlığı ve acil şifa diliyoruz'Bakanlık tarafından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:Saldırıda 10 kişi hayatını kaybettiKanada makamlarının verdiği bilgilere göre, British Columbia’da bir okul ve bir eve yönelik düzenlenen silahlı saldırıda, saldırganın da aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.Yaralıların tedavilerinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
