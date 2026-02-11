https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/dicle-elektrik-sanliurfada-elektrigin-yarisinin-kacak-tuketildigini-bildirdi-1103410674.html

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da elektriğin yarısının kaçak tüketildiğini bildirdi

11.02.2026

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da elektriğin yarısının kaçak tüketildiğini bildirdi.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik, Şanlıurfa'daki kaçak elektrik kullanımıyla ilgili dikkat çeken veriler paylaştı. Buna göre geçen yıl şehirde toplam 9 milyar 850 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik tüketildi. Bu tüketimin yaklaşık 5 milyar kilovatsaatlik kısmı kaçak yollarla gerçekleştirildi. Böylece kentte tüketilen elektriğin yaklaşık yarısının kayıt dışı olduğu ortaya çıktı.EN büyük sebep tarımsal sulamaKaçak elektrik kullanımının en önemli nedenlerinin başında tarımsal sulama geliyor. Özellikle bölgede ekilmesi yasak olan mısırın yetiştirilmesinde kullanılan suyun yer altından motopomplarla çekilmesi ve bu cihazların elektrik ihtiyacının da kaçak yollardan karşılanması ekonomik olarak da büyük zarara yol açıyor. Sadece bir yılda Şanlıurfa'da kullanılan kaçak elektrik, Türkiye ekonomisini milyarlarca lira kayba uğratırken, aralarında Bayburt, Ardahan, Tunceli, Iğdır, Gümüşhane, Kilis, Sinop, Hakkari, Artvin, Bartın, Çankırı, Bitlis ve Muş'un bulunduğu 13 ilin toplam bir yıllık elektrik tüketimine denk geliyor.Mısır ekiminin yasak olmasıAçıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, yasağa rağmen ikinci ürün olarak mısır ekiminin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:Dicle Elektrik, kırsal alanlarda başlattığı yeni şebeke güçlendirme ve modernizasyon projeleriyle hem kayıtlı kullanım oranını artırmayı hem de enerji kalitesini iyileştirmeyi planlıyor.

