Ahır görünümlü tesis kurdular, kaçak elektrikle kripto para imal ettiler
Ahır görünümlü tesis kurdular, kaçak elektrikle kripto para imal ettiler
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde kripto para üreten ahır görünümlü bir tesis bulundu. Tesisin elektriğinin de kaçak olduğu ortaya çıktı. 11.12.2025
2025-12-11T13:02+0300
2025-12-11T13:02+0300
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapay zeka destekli dronlarla yapılan denetimde, kripto para üretilen ahır görünümlü bir tesis bulundu. Tesisin elektriğinin kayıt dışı trafoyla sağlandığı ortaya çıktı. Kullanılan günlük kaçak elektriğin ise bin 500 hanenin günlük tüketimine karşılık geldiği belirlendi. Yapay zekalı dron tespit ettiDicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, kaçak elektrikle mücadele kapsamında Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapay zeka destekli dronlarla yapılan hava taramasında, dışarıdan ahır gibi görünen bir yapıda olağan dışı enerji tüketimi tespit edildi.Bölgeye yoğunlaşan ekiplerin sahada yaptığı incelemede, yapıda 1600 kilovat gücünde kaçak trafo bulundu. Tesiste kurulan düzenekle günlük 40 bin kilovat saat kaçak elektrik kullanıldığı, bu miktarın yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine karşılık geldiği belirlendi. Yapılan suç duyurusunun ardından trafoya el konuldu.Tesiste kullanılan bilgisayar sistemleri ve bağlantılı cihazlara ilişkin incelemeler sürüyor.
13:02 11.12.2025
Abone ol
Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde kripto para üreten ahır görünümlü bir tesis bulundu. Tesisin elektriğinin de kaçak olduğu ortaya çıktı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapay zeka destekli dronlarla yapılan denetimde, kripto para üretilen ahır görünümlü bir tesis bulundu. Tesisin elektriğinin kayıt dışı trafoyla sağlandığı ortaya çıktı. Kullanılan günlük kaçak elektriğin ise bin 500 hanenin günlük tüketimine karşılık geldiği belirlendi.

Yapay zekalı dron tespit etti

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, kaçak elektrikle mücadele kapsamında Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapay zeka destekli dronlarla yapılan hava taramasında, dışarıdan ahır gibi görünen bir yapıda olağan dışı enerji tüketimi tespit edildi.
Bölgeye yoğunlaşan ekiplerin sahada yaptığı incelemede, yapıda 1600 kilovat gücünde kaçak trafo bulundu. Tesiste kurulan düzenekle günlük 40 bin kilovat saat kaçak elektrik kullanıldığı, bu miktarın yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine karşılık geldiği belirlendi. Yapılan suç duyurusunun ardından trafoya el konuldu.
Tesiste kullanılan bilgisayar sistemleri ve bağlantılı cihazlara ilişkin incelemeler sürüyor.
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
EKONOMİ
Bitcoin kasım ayını yüzde 16 kayıpla kapatıyor: Son 9 ayın en sert düşüşü
28 Kasım, 19:20
