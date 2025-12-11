https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/ahir-gorunumlu-tesis-kurdular-kacak-elektrikle-kripto-para-imal-ettiler-1101710536.html

Ahır görünümlü tesis kurdular, kaçak elektrikle kripto para imal ettiler

Ahır görünümlü tesis kurdular, kaçak elektrikle kripto para imal ettiler

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde kripto para üreten ahır görünümlü bir tesis bulundu. Tesisin elektriğinin de kaçak olduğu ortaya çıktı. 11.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-11T13:02+0300

2025-12-11T13:02+0300

2025-12-11T13:02+0300

türki̇ye

şanlıurfa

kripto

kripto para

kaçak elektrik kullanımı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0b/1101710380_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_cb0ebf2fef4956f289dfa2ba62adc12f.jpg

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapay zeka destekli dronlarla yapılan denetimde, kripto para üretilen ahır görünümlü bir tesis bulundu. Tesisin elektriğinin kayıt dışı trafoyla sağlandığı ortaya çıktı. Kullanılan günlük kaçak elektriğin ise bin 500 hanenin günlük tüketimine karşılık geldiği belirlendi. Yapay zekalı dron tespit ettiDicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, kaçak elektrikle mücadele kapsamında Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapay zeka destekli dronlarla yapılan hava taramasında, dışarıdan ahır gibi görünen bir yapıda olağan dışı enerji tüketimi tespit edildi.Bölgeye yoğunlaşan ekiplerin sahada yaptığı incelemede, yapıda 1600 kilovat gücünde kaçak trafo bulundu. Tesiste kurulan düzenekle günlük 40 bin kilovat saat kaçak elektrik kullanıldığı, bu miktarın yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine karşılık geldiği belirlendi. Yapılan suç duyurusunun ardından trafoya el konuldu.Tesiste kullanılan bilgisayar sistemleri ve bağlantılı cihazlara ilişkin incelemeler sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/bitcoin-kasim-ayini-yuzde-16-kayipla-kapatiyor-son-9-ayin-en-sert-dususu-1101397562.html

türki̇ye

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şanlıurfa, kripto, kripto para, kaçak elektrik kullanımı