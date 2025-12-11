https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/ahir-gorunumlu-tesis-kurdular-kacak-elektrikle-kripto-para-imal-ettiler-1101710536.html
Ahır görünümlü tesis kurdular, kaçak elektrikle kripto para imal ettiler
Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde kripto para üreten ahır görünümlü bir tesis bulundu. Tesisin elektriğinin de kaçak olduğu ortaya çıktı. 11.12.2025, Sputnik Türkiye
Yapay zekalı dron tespit etti
Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, kaçak elektrikle mücadele kapsamında Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapay zeka destekli dronlarla yapılan hava taramasında, dışarıdan ahır gibi görünen bir yapıda olağan dışı enerji tüketimi tespit edildi.
Bölgeye yoğunlaşan ekiplerin sahada yaptığı incelemede, yapıda 1600 kilovat gücünde kaçak trafo bulundu. Tesiste kurulan düzenekle günlük 40 bin kilovat saat kaçak elektrik kullanıldığı, bu miktarın yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine karşılık geldiği belirlendi. Yapılan suç duyurusunun ardından trafoya el konuldu.
Tesiste kullanılan bilgisayar sistemleri ve bağlantılı cihazlara ilişkin incelemeler sürüyor.