DEM Parti heyeti Adalet Bakanı Tunç'la bir araya geldi

"Özellikle barış süreci ile ilgili çıkarılacak olan yasada nasıl bir hazırlık yapıldığına dair görüşmemiz oldu ama bunun dışında cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri başta olmak üzere yaşlı ve hasta tutuklular yine infazı yakılan tutuklulardan gündem haline geldi. Bunlarla ilgili biliyorsunuz çok sayıda yaşlı ve hasta tutuklu var cezaevlerinde ve gözlem kurullarında yaşanan sorunlardan kaynaklı tahliyeler gerçekleşmiyor. Bununla ilgili de görüşlerimizi ve önerilerimizi sayın Bakana yaptık. Yapıcı yaklaşımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. İstişare ve diyalog halinde olacağız."