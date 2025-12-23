https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/dem-parti-heyeti-adalet-bakani-tuncla-bir-araya-geldi-1102089583.html
DEM Parti heyeti Adalet Bakanı Tunç'la bir araya geldi
DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti. Heyet, görüşmenin verimli geçtiğini belirtirken görüşmelerin devam edeceği belirtildi. 23.12.2025, Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve DEM Parti İmralı heyeti bir araya geldi. 1.5 saate yakın süren görüşmenin verimli geçtiğini belirten DEM Parti milletvekili Pervin Buldan, birçok konunun konuşulduğunu belirtirken, "Barış süreci ile ilgili çıkacak yasaları görüştük" ifadelerini kullandı. İstişare ve diyalog halinde olacağızGörüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Buldan şunları dile getirdi:
DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti. Heyet, görüşmenin verimli geçtiğini belirtirken görüşmelerin devam edeceği belirtildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve DEM Parti İmralı heyeti bir araya geldi. 1.5 saate yakın süren görüşmenin verimli geçtiğini belirten DEM Parti milletvekili Pervin Buldan, birçok konunun konuşulduğunu belirtirken, "Barış süreci ile ilgili çıkacak yasaları görüştük" ifadelerini kullandı.
İstişare ve diyalog halinde olacağız
Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Buldan şunları dile getirdi:
"Özellikle barış süreci ile ilgili çıkarılacak olan yasada nasıl bir hazırlık yapıldığına dair görüşmemiz oldu ama bunun dışında cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri başta olmak üzere yaşlı ve hasta tutuklular yine infazı yakılan tutuklulardan gündem haline geldi. Bunlarla ilgili biliyorsunuz çok sayıda yaşlı ve hasta tutuklu var cezaevlerinde ve gözlem kurullarında yaşanan sorunlardan kaynaklı tahliyeler gerçekleşmiyor. Bununla ilgili de görüşlerimizi ve önerilerimizi sayın Bakana yaptık. Yapıcı yaklaşımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. İstişare ve diyalog halinde olacağız."