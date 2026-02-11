https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/super-ligde-21-haftanin-penalti-pozisyonlarinin-var-kayitlari-aciklandi-1103408655.html
Süper Lig'de 21. haftanın penaltı pozisyonlarının VAR kayıtları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. 11.02.2026, Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de 21. haftanın ardından merakla beklenen Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını kamuoyuna açıkladı. TFF’nin paylaştığı görüntü ve ses kayıtlarında Samsunspor-Trabzonspor, Beşiktaş-Alanyaspor, Fenerbahçe-Gençlerbirliği ve Gaziantep FK-Kasımpaşa maçlarındaki kritik hakem kararları ve tartışmalı pozisyonlar yer aldı. Süper Lig VAR konuşmaları, Beşiktaş-Alanyaspor ile Fenerbahçe-Gençlerbirliği penaltı detayları VAR kayıtlarına yansıdı.Beşiktaş-Alanyaspor penaltı pozisyonu:- VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.- Oğuzhan Çakır: Geliyorum.- VAR: İlk temas anını gösteriyorum.- Hakem: Tamam gördüm pozisyon içeride.- VAR: Bir açım daha ver istersen.- Hakem: Tamam benim için yeterli.- Hakem: Penaltı veriyorum. Kart vermeyeceğim.- VAR: Tamam.Fenerbahçe-Gençlerbirliği penaltı pozisyonu:- VAR: Ali.- Ali Şansalan: Evet dinliyorum.- VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.- VAR: Bu açıyı vereceğiz. Sonra diğer açıyı göstereceğiz.- AVAR: Kendi defansından sekmiyor. Hücumundan geliyor. Şeyden gelmiyor tamam mı?- VAR: Hı hı.- VAR: Kol açık.- Hakem: Geldim ekrana göster.- VAR: Temas anıyla başlıyorum.- Hakem: Nereden geldiğini göster bana ele.- VAR: Gösteriyorum.- Hakem: Penaltı.
