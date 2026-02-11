https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/beckhamlarin-dugun-geriliminde-adi-gecen-marc-anthony-sessizligini-bozdu-1103416021.html
Beckham'ların 'düğün gerilimi'nde adı geçen Marc Anthony sessizliğini bozdu
Şarkıcı Marc Anthony, 2022 yılındaki düğünde Beckham ailesiyle Brooklyn Beckham arasında yaşandığı iddia edilen gerilimde adının geçmesi üzerine açıklamalarda... 11.02.2026, Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Marc Anthony, 2022 yılındaki düğünde Beckham ailesiyle Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz arasında yaşandığı öne sürülen anlaşmazlıkla ilgili açıklamalarda bulundu.Hollywood Reporter’a konuşan Anthony, yaşananların “son derece talihsiz” olduğunu belirterek, kamuoyuna yansıyan anlatımların gerçeği tam olarak yansıtmadığını ifade etti. Ünlü sanatçı, “Ailenin yaşadığı sürece dair söyleyecek fazla bir şeyim yok. Harika bir aile. Ancak yaşananların anlatıldığı gibi olmadığını söyleyebilirim” dedi.57 yaşındaki Anthony, Brooklyn ve Nicola Peltz Beckham’ın 2022’deki düğününde sahne almış ve uzun yıllardır Beckham ailesiyle yakın ilişkisiyle biliniyor. Ayrıca Cruz Beckham’ın vaftiz babası olduğu da biliniyor.Ne olmuştu?Son dönemde gündeme gelen iddiaların merkezinde, düğündeki ilk dans sırasında yaşananlar yer alıyor. Brooklyn Beckham, yaptığı açıklamada, planlanan romantik dansın annesi Victoria Beckham’ın sahneye davet edilmesiyle kesintiye uğradığını ve bu durumun kendisini 'rahatsız ve küçük düşmüş' hissettirdiğini söylemişti.Brooklyn, annesinin kendisiyle “uygunsuz şekilde” dans ettiğini ileri sürerken, bu anın yüzlerce davetlinin önünde yaşandığını belirtmişti. Genç çiftin düğün DJ’i Fat Tony de yaşananların ortamda “rahatsız edici bir hava” oluşturduğunu ifade etmişti.Ocak ayında sosyal medyada yayımladığı uzun açıklamayla ailesiyle arasındaki gerilimi doğrulayan Brooklyn Beckham, ebeveynlerinin evliliğini olumsuz etkilediğini öne sürmüş ve barışma niyetinde olmadığını dile getirmişti.David ve Victoria Beckham cephesinden ise iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. David Beckham, oğlunun sosyal medya paylaşımlarının ardından yaptığı bir değerlendirmede, gençlerin hata yapma hakkı olduğunu vurgulamıştı.
