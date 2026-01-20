Victoria ve David Beckham'ın oğulları Brooklyn ailesini ifşa etti: 'Barışmak istemiyorum'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/victoria-ve-david-beckhamin-ogullari-brooklyn-ailesini-ifsa-etti-barismak-istemiyorum-1102872896.html

Eski futbolcu David Beckham ve modacı Victoria Beckham'ın en büyük oğlu Brooklyn Peltz Beckham, ailesiyle yaşadığı gerilime ilişkin ilk kez kamuoyuna açık bir açıklama yaptı. Instagram'da paylaştığı bir dizi gönderide konuşan 26 yaşındaki Beckham, ailesiyle 'barışmak istemediğini' söyledi.'Ailemle barışmak istemiyorum'Aylardır kamuoyunda konuşulan aile içi anlaşmazlıklara değinen Peltz Beckham, yaşananları uzun süre özel tutmaya çalıştığını ancak artık sessiz kalacak bir seçeneğinin kalmadığını ifade etti. Ailesini, kendisi ve eşi Nicola Peltz Beckham hakkında basına “saldırmakla” suçlayan Brooklyn Peltz Beckham, ilişkilerinin “bilinçli şekilde yıpratılmaya çalışıldığını” öne sürdü. “Ailemle barışmak istemiyorum. Kontrol edilmiyorum, hayatımda ilk kez kendimi savunuyorum” diyen Peltz Beckham, medyada yer alan haberlerin büyük bölümünün gerçeği yansıtmadığını savundu. Açıklamasının önemli bir bölümünü eşi Nicola Peltz Beckham’a ayıran Brooklyn Peltz Beckham, ailesinin, evlilikleri boyunca eşine sürekli saygısız davrandığını iddia etti. Özellikle düğün sürecine dikkat çeken Peltz Beckham, annesi Victoria Beckham’ın, Nicola’nın giymesi planlanan gelinliği son anda iptal ettiğini ve eşinin acil olarak başka bir elbise bulmak zorunda kaldığını öne sürdü. Öte yandan Nicola Peltz, daha önce verdiği röportajlarda bu iddiaları reddetmiş ve Victoria Beckham’ın atölyesinin gelinliği zamanında yetiştiremeyeceğini fark ettiğini söylemişti. Brooklyn Peltz Beckham, düğünlerinde yaşandığını iddia ettiği bir başka olayda ise annesinin ilk dansı “ele geçirdiğini” ve eşi yerine kendisiyle dans ettiğini öne sürdü. Çiftin, 2025 yılında nikahlarını yenileme kararının da bu tür anılardan uzak, yeni ve mutlu hatıralar oluşturmak amacıyla alındığını belirtti. Açıklamada, düğün öncesinde ailesinin kendisine isminin kullanım haklarıyla ilgili bir anlaşma imzalaması için baskı yaptığı iddiası da yer aldı. Peltz Beckham, bu talebi reddetmesinin ardından ailesinin kendisine yaklaşımının değiştiğini savundu. 'Babam kameralar önünde görüşmek istedi'Brooklyn Peltz Beckham, babası David Beckham’ın 50. yaş günü kutlamasına katılmamasıyla ilgili iddialara da açıklık getirdi. Kutlama için Londra’ya gittiklerini ancak bir hafta boyunca kendileriyle görüşülmediğini öne süren Peltz Beckham, babasının yalnızca kalabalık ve kameralı bir parti ortamında görüşmeyi kabul ettiğini iddia etti. Beckham, "Sonunda benimle görüşmeyi kabul ettiğinde, Nicola'nın davet edilmemesi şartıyla oldu" ifadelerini kullandı.İngiliz basınına konuşan bir kaynak ise, Brooklyn Peltz Beckham’ın partiye katılmamayı kendi tercihiyle seçtiğini ve bunun kardeşi Romeo ile ilgili geçmiş bir ilişki nedeniyle olduğunu belirtmişti. Açıklamasında, basında yer alan 'Brooklyn eşi Nicola tarafından kontrol ediliyor' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Peltz Beckham, uzun yıllar ailesi tarafından kontrol edildiğini ve bu durumun kendisinde ciddi anksiyeteye yol açtığını ifade etti. Ailesinden uzaklaştıktan sonra bu kaygıların azaldığını söyledi.

