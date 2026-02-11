https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/bebekte-trafikte-aracini-durdurup-dans-etmisti-gizem-k-hakkinda-yeni-karar-alindi-1103423596.html
Bebek'te trafikte aracını durdurup dans etmişti: Gizem K. hakkında yeni karar alındı
Bebek'te trafikte aracını durdurup dans etmişti: Gizem K. hakkında yeni karar alındı
11.02.2026
Bebek'te trafikte aracını durdurup dans etmişti: Gizem K. hakkında yeni karar alındı
İstanbul Bebek'te kendisini aracına kapatarak dans eden ve polislere zor anlar yaşatan Gizem K. isimli kadın hakkında savcılık yeni bir karar aldı. Genç kadın hastaneye yatırıldı.
İstanbul'da Bebek sahilinde bir anda aracını durdurarak araç içerisinde dans ettiği görüntülerle gündem olan genç kadın hakkında savcılık kararını verdi. Savcılık talimatıyla ailesinin 'pipolar bozukluğu' olduğunu belirttiği Gizem K. isimli kadın Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu
Dün İstanbul Bebek'te meydana gelen olayda, aracıyla seyir halinde olan Gizem K. bir anda aracını trafikte durdurarak araç içerisinde dans etmeye başlamıştı. Kısa sürede kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, olay yerine gelen polis ekiplerinin "yolu aç" uyarıları ise yanıtsız kalmıştı.
Polisin tüm ikazlarına rağmen araçtan inmeyen Gizem K., bir yandan kornaya basarken bir yandan da aynaya bakarak ruj sürmüştü. Olay yerine çekici ve itfaiye ekiplerinin sevk edilmesi üzerine panikleyen kadın, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı ancak polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Pipolar bozukluğu olduğu belirtildi
Sabah'ın haberine göre, gözaltına alınarak emniyete götürülen Gizem K.'nın ailesi, emniyette verdikleri ifadede genç kadının bipolar bozukluğu olduğunu belirtti. Aile, Gizem K.'nın düzenli kullanması gereken ilaçlarını almadığı dönemlerde bu tarz kontrol dışı davranışlar sergilediğini ifade etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Gizem K. hakkında karar verildi. Genç kadın, savcılık talimatıyla Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Bipolar bozukluk, bir kişinin ruh halinde, konsantrasyonunda, enerjisinde ve aktivite seviyelerinde alışılmadık dalgalanmalara neden olan bir ruhsal bozukluk olara tanımlanıyor. Manik ve hipomanik dönemler, bipolar bozukluğun ana belirtisidir ve çoğu kişide depresif dönemler de görülür. Bipolar bozukluğu olan kişiler gergin ilişkiler, okulda ya da işte sorunlar ve günlük aktiviteleri gerçekleştirmede zorluklar yaşayabilir. Bipolar bozukluk herkesi etkileyebilir ve ömür boyu süren bir rahatsızlıktır ancak tedavi ile semptomlar yönetilebilir.