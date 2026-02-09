https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/bebek-otelin-sahibi-muzaffer-yildirimin-mal-varligina-el-konuldu-1103374754.html

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına el konuldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına el konuldu

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklu bulunan Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığına, suçtan elde edildiği gerekçesiyle el konuldu. 09.02.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.Tutuklu yargılanan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığına, suçtan elde edildiği gerekçesiyle el konuldu. Soruşturma kapsamında Bebek Otel, 28 Aralık 2025 tarihinde mühürlenmişti. Buna rağmen faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edilen otele, savcılık kararıyla el koyma işlemi uygulandı.

