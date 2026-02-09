Türkiye
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına el konuldu
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına el konuldu
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklu bulunan Muzaffer Yıldırım'ın malvarlığına, suçtan elde edildiği gerekçesiyle el konuldu. 09.02.2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.Tutuklu yargılanan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığına, suçtan elde edildiği gerekçesiyle el konuldu. Soruşturma kapsamında Bebek Otel, 28 Aralık 2025 tarihinde mühürlenmişti. Buna rağmen faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edilen otele, savcılık kararıyla el koyma işlemi uygulandı.
17:41 09.02.2026
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklu bulunan Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığına, suçtan elde edildiği gerekçesiyle el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Tutuklu yargılanan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığına, suçtan elde edildiği gerekçesiyle el konuldu.
Soruşturma kapsamında Bebek Otel, 28 Aralık 2025 tarihinde mühürlenmişti. Buna rağmen faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edilen otele, savcılık kararıyla el koyma işlemi uygulandı.
