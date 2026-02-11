https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/bahceli-chpnin-kursu-isgaline-kadar-varan-anti-demokratik-ve-fasizan-muameleleri-hakli-ve-maruz-1103432326.html

Bahçeli: CHP'nin kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muameleleri haklı ve maruz görülemeyecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iki bakanın yemin töreninde TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "Cumhuriyet Halk... 11.02.2026, Sputnik Türkiye

Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek ve İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulu'nda yemin törenleri sırasında yaşanan olaylarla ilgili sert eleştirilerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve maruz görülemeyecektir. Bu tahammülsüz ve nobran tavrın ne siyasetle ne de demokrasiyle ilgi ve ilişkisi söz konusudur" dedi.Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde; "Bir yanda yürürlükteki Anayasa’nın amir ve havi hükümleri kapsamında, diğer yanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin doğası ve doğrusal nitelikli hükümleri dahilinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde görev değişikliği yaşanmıştır. Bu demokratik takdir ve tercih son derece hukuki ve meşru bir çizgide gerçekleşmiştir. Bu vesileyle görevlerinden affını talep eden Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza teşekkür ediyor, bunların yerine kanun ve meşruiyet dairesinde atanan Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza ayrı ayrı başarılar diliyor, tebriklerimi iletiyorum. MHP, Bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındadırBugün TBMM Genel Kurulu’nda anayasal prosedür çerçevesinde yeni atanan bakanlarımızın, bilhassa Adalet Bakanımızın yemin merasiminin icra aşamasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve maruz görülemeyecektir. Bu tahammülsüz ve nobran tavrın ne siyasetle ne de demokrasiyle ilgi ve ilişkisi söz konusudur. CHP’nin bozguncu ve bunalım havarisi siyasi tavrının Türk devlet ve yönetim hayatına kast etmekle birlikte milli iradeye ileri derecede hasım ve husumetle temellendiği açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tasavvurlarının yanı sıra ataması yapılan yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındadır."

