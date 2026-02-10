Türkiye
Savcılık Ayşe Barım hakkında ağırlaştırılmış müebbet istedi
Savcılık Ayşe Barım hakkında ağırlaştırılmış müebbet istedi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 30 yıla kadar hapsini istediği menajer Ayşe... 10.02.2026, Sputnik Türkiye
Savcılık, Barım'ın eylemlerinin "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğunu belirterek, iddianamedeki "yardım" maddesini uygulamadı."Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından biri olmak" gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmekle" suçlanan ve 5 aydan uzun süre tutukluluğunun ardından 1 Ekim'de, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilen ID iletişim sahibi Ayşe Barım hakkındaki davada yarın karar duruşması görülecek.Suçun mahiyeti değiştiDuruşma savcısı, celse arasında esas hakkında mütalaasını mahkemeye sundu. İddianamede Barım hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" iddiasıyla ceza istenirken duruşma savcısı, Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.'Gezi eylemleri planlı yürütüldü'Mütalaada, Gezi Parkı eylemlerinin 'sistemli ve planlı' şekilde yürütüldüğü ifade edildi. Barım'ın, 'halkın sempati duyduğu ve kitleleri peşinden sürükleme potansiyeli yüksek sanatçı-oyuncular adına sosyal medyada ve sahada irade göstererek planlama, organizasyon ve yönlendirme' faaliyetlerinde bulunduğu söylendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 30 yıla kadar hapsini istediği menajer Ayşe Barım hakkındaki esas hakkındaki görüşünde suçlamayı ağırlaştırarak, "ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde" bulundu. Barım için karar duruşması yarın
Savcılık, Barım'ın eylemlerinin "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğunu belirterek, iddianamedeki "yardım" maddesini uygulamadı.
“Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından biri olmak” gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmekle" suçlanan ve 5 aydan uzun süre tutukluluğunun ardından 1 Ekim'de, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilen ID iletişim sahibi Ayşe Barım hakkındaki davada yarın karar duruşması görülecek.

Suçun mahiyeti değişti

Duruşma savcısı, celse arasında esas hakkında mütalaasını mahkemeye sundu. İddianamede Barım hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" iddiasıyla ceza istenirken duruşma savcısı, Barım’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

'Gezi eylemleri planlı yürütüldü'

Mütalaada, Gezi Parkı eylemlerinin ‘sistemli ve planlı’ şekilde yürütüldüğü ifade edildi. Barım’ın, ‘halkın sempati duyduğu ve kitleleri peşinden sürükleme potansiyeli yüksek sanatçı-oyuncular adına sosyal medyada ve sahada irade göstererek planlama, organizasyon ve yönlendirme’ faaliyetlerinde bulunduğu söylendi.
