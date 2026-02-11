https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/akomdan-istanbul-icin-uyari-saganak-ve-firtina-etkili-olacak-1103412772.html

AKOM'dan İstanbul için uyarı: Sağanak ve fırtına etkili olacak

AKOM, İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Açıklamaya göre Perşembe gününden itibaren rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla... 11.02.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. AKOM’dan yapılan açıklamada, “Perşembe gününden itibaren rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına (30-60km/s) şeklinde esmesi beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor” denildi.Sıcaklıklar hafta sonuna doğru artacakAçıklamada, “Halihazırda 7-10 dereceler aralığında mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların artarak hafta sonuna (Pazar) kadar 18 dereceler civarına bahar değerlerine yükseleceği öngörülüyor” ifadeleri kullanıldı.

türki̇ye

SON HABERLER

