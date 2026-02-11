Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/akomdan-istanbul-icin-uyari-saganak-ve-firtina-etkili-olacak-1103412772.html
AKOM'dan İstanbul için uyarı: Sağanak ve fırtına etkili olacak
AKOM'dan İstanbul için uyarı: Sağanak ve fırtına etkili olacak
Sputnik Türkiye
AKOM, İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Açıklamaya göre Perşembe gününden itibaren rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla... 11.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-11T10:29+0300
2026-02-11T10:29+0300
türki̇ye
akom
i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
hava durumu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099427423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df750f24d712da19372dfc1cbb74d29e.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. AKOM’dan yapılan açıklamada, “Perşembe gününden itibaren rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına (30-60km/s) şeklinde esmesi beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor” denildi.Sıcaklıklar hafta sonuna doğru artacakAçıklamada, “Halihazırda 7-10 dereceler aralığında mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların artarak hafta sonuna (Pazar) kadar 18 dereceler civarına bahar değerlerine yükseleceği öngörülüyor” ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/hurda-araclarla-ilgili-yeni-gelisme-resmi-gazetede-teblig-yururlukten-kaldirildi-1103410185.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099427423_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31bc15735beb0cb58e53b7a09d3f8636.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), hava durumu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), hava durumu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

AKOM'dan İstanbul için uyarı: Sağanak ve fırtına etkili olacak

10:29 11.02.2026
© AA / Ağıt Erdi UlukayaMeteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak yağış uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
Abone ol
AKOM, İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Açıklamaya göre Perşembe gününden itibaren rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına (30-60 km/s) şeklinde esmesi, aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin görülmesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM’dan yapılan açıklamada, “Perşembe gününden itibaren rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına (30-60km/s) şeklinde esmesi beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor” denildi.

Sıcaklıklar hafta sonuna doğru artacak

Açıklamada, “Halihazırda 7-10 dereceler aralığında mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların artarak hafta sonuna (Pazar) kadar 18 dereceler civarına bahar değerlerine yükseleceği öngörülüyor” ifadeleri kullanıldı.
Hurda araç - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
EKONOMİ
Binlerce hurda aracı ilgilendiriyor: Tebliğ yürürlükten kaldırıldı
09:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала