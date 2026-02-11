https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/abdden-nijeryaya-askeri-takviye-terorle-mucadele-icin-200-asker-daha-gonderiliyor-1103426461.html
ABD’den Nijerya’ya askeri takviye: Terörle mücadele için 200 asker daha gönderiliyor
ABD’den Nijerya’ya askeri takviye: Terörle mücadele için 200 asker daha gönderiliyor
ABD’nin, Nijerya’da terörle mücadele kapsamında konuşlandırdığı askeri varlığı güçlendireceği bildirildi. Yerel basına göre Washington yönetimi, mevcut ekibe... 11.02.2026, Sputnik Türkiye
Yerel basında yer alan haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri, Batı Afrika'da artan terör faaliyetleri nedeniyle Nijerya'daki askeri varlığını genişletme kararı aldı. Daha önce gönderilen küçük askeri ekibe ek olarak 200 askerin daha ülkeye sevk edileceği aktarıldı.ABD yönetiminin, özellikle Nijerya'daki güvenlik tehditlerinden ciddi endişe duyduğu belirtildi. Konuya ilişkin değerlendirmede, "Ortak güvenlik kaygılarını giderebilecek istekli ve yetkin ortaklarla işbirliği yapmak istiyoruz" ifadesine yer verildi.Askerler muharebeye katılmayacakSevkiyatın, iki ülke arasında varılan karşılıklı mutabakat çerçevesinde gerçekleştirileceği kaydedildi. Nijerya Savunma Karargahı, konuşlandırmanın iş birliği kapsamında olduğunu açıkladı.Nijerya Savunma Sözcüsü Samaila Uba, ABD askerlerinin doğrudan muharebe operasyonlarına katılmayacağını belirtti. İş birliğinin kapasite geliştirme, profesyonel askeri eğitim, istihbarat paylaşımı, lojistik destek ve sınır aşan tehditlere karşı stratejik diyaloğu kapsadığı aktarıldı.AFRICOM açıklaması ve önceki sevkiyatDaha önce ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson, 4 Şubat'ta Nijerya'ya küçük bir askeri ekip gönderildiğini açıklamıştı. Yeni 200 kişilik sevkiyatın bu sürecin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor.ABD ile Nijerya arasındaki askeri iş birliğinin, 'terörle mücadelede koordinasyonu artırmayı ve bölgedeki güvenlik kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı' bildirildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri, Batı Afrika’da artan terör faaliyetleri nedeniyle Nijerya’daki askeri varlığını genişletme kararı aldı. Daha önce gönderilen küçük askeri ekibe ek olarak 200 askerin daha ülkeye sevk edileceği aktarıldı.
ABD yönetiminin, özellikle Nijerya’daki güvenlik tehditlerinden ciddi endişe duyduğu belirtildi. Konuya ilişkin değerlendirmede, “Ortak güvenlik kaygılarını giderebilecek istekli ve yetkin ortaklarla işbirliği yapmak istiyoruz” ifadesine yer verildi.
Askerler muharebeye katılmayacak
Sevkiyatın, iki ülke arasında varılan karşılıklı mutabakat çerçevesinde gerçekleştirileceği kaydedildi. Nijerya Savunma Karargahı, konuşlandırmanın iş birliği kapsamında olduğunu açıkladı.
Nijerya Savunma Sözcüsü Samaila Uba, ABD askerlerinin doğrudan muharebe operasyonlarına katılmayacağını belirtti. İş birliğinin kapasite geliştirme, profesyonel askeri eğitim, istihbarat paylaşımı, lojistik destek ve sınır aşan tehditlere karşı stratejik diyaloğu kapsadığı aktarıldı.
AFRICOM açıklaması ve önceki sevkiyat
Daha önce ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson, 4 Şubat’ta Nijerya’ya küçük bir askeri ekip gönderildiğini açıklamıştı. Yeni 200 kişilik sevkiyatın bu sürecin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor.
ABD ile Nijerya arasındaki askeri iş birliğinin, 'terörle mücadelede koordinasyonu artırmayı ve bölgedeki güvenlik kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı' bildirildi.