https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/valilikler-duyurdu-iki-ilde-egitime-kar-engeli-1103380393.html
Valilikler duyurdu: İki ilde eğitime kar engeli
Valilikler duyurdu: İki ilde eğitime kar engeli
Sputnik Türkiye
Doğu illerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı ve Van'ın 4 ilçesinde eğitim öğretim bir gün süreyle durduruldu. Kamu kurumlarında görev yapan... 10.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-10T00:45+0300
2026-02-10T00:45+0300
2026-02-10T00:45+0300
türki̇ye
doğu
ağrı
çaldıran
kar
kar yağışı
kar fırtınası
kar tatili
kar küreme
okul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090781136_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6037fc37a021409f2e8a08d23761b802.jpg
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı’da il genelindeki köy okullarıyla, taşımalı eğitim veren okullarda eğitime ara verildi. Van’da ise Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim bir gün süreyle durduruldu. Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile personelle, 0-6 yaş çocuğu olan anneler ise idari izinli sayılacak. Öte yandan valilikler, yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı halkı uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/kar-temizlerken-ayagi-kayan-adam-catida-asili-kaldi-1103380132.html
türki̇ye
doğu
ağrı
çaldıran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090781136_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_867f763ce5b9546965631a1b6f5a68c3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
doğu, ağrı, çaldıran, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, kar küreme, okul, okul servisi
doğu, ağrı, çaldıran, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, kar küreme, okul, okul servisi
Valilikler duyurdu: İki ilde eğitime kar engeli
Doğu illerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı ve Van'ın 4 ilçesinde eğitim öğretim bir gün süreyle durduruldu. Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile personelle 0-6 yaş çocuğu olan anneler ise idari izinli sayılacak.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı’da il genelindeki köy okullarıyla, taşımalı eğitim veren okullarda eğitime ara verildi.
Van’da ise Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim bir gün süreyle durduruldu.
Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile personelle, 0-6 yaş çocuğu olan anneler ise idari izinli sayılacak.
Öte yandan valilikler, yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı halkı uyardı.