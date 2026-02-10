Türkiye
Valilikler duyurdu: İki ilde eğitime kar engeli
Valilikler duyurdu: İki ilde eğitime kar engeli
Doğu illerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı ve Van'ın 4 ilçesinde eğitim öğretim bir gün süreyle durduruldu. Kamu kurumlarında görev yapan... 10.02.2026
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı’da il genelindeki köy okullarıyla, taşımalı eğitim veren okullarda eğitime ara verildi. Van’da ise Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim bir gün süreyle durduruldu. Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile personelle, 0-6 yaş çocuğu olan anneler ise idari izinli sayılacak. Öte yandan valilikler, yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı halkı uyardı.
00:45 10.02.2026
Doğu illerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı ve Van'ın 4 ilçesinde eğitim öğretim bir gün süreyle durduruldu. Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile personelle 0-6 yaş çocuğu olan anneler ise idari izinli sayılacak.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı’da il genelindeki köy okullarıyla, taşımalı eğitim veren okullarda eğitime ara verildi.
Van’da ise Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim bir gün süreyle durduruldu.
Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile personelle, 0-6 yaş çocuğu olan anneler ise idari izinli sayılacak.
Öte yandan valilikler, yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı halkı uyardı.
