Kar temizlerken ayağı kayan adam çatıda asılı kaldı
Kar temizlerken ayağı kayan adam çatıda asılı kaldı
Evinin çatısında biriken karları temizlemeye çalışan bir adam ayağının kaymasıyla asılı halde kaldı. Beline bağladığı ip sayesinde çatıdan düşmekten kurtulan... 09.02.2026, Sputnik Türkiye
Kar temizlerken ayağı kayan adam çatıda asılı kaldı

09.02.2026
Evinin çatısında biriken karları temizlemeye çalışan bir adam ayağının kaymasıyla asılı halde kaldı. Beline bağladığı ip sayesinde çatıdan düşmekten kurtulan adamı itfaiye ekipleri kurtardı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 katlı evinin çatısına çıkan M.S.Ö'nün kar temizlediği sırada ayağı kaydı. Tedbir amaçlı beline bağladığı ip sayesinde çatıda asılı kalan adam zemine düşmekten kurtuldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, M.S.Ö'yü itfaiye aracının merdiveni yardımıyla asılı kaldığı yerden indirdi.
