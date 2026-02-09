https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/kar-temizlerken-ayagi-kayan-adam-catida-asili-kaldi-1103380132.html
Kar temizlerken ayağı kayan adam çatıda asılı kaldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 katlı evinin çatısına çıkan M.S.Ö'nün kar temizlediği sırada ayağı kaydı. Tedbir amaçlı beline bağladığı ip sayesinde çatıda asılı kalan adam zemine düşmekten kurtuldu.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.Ekipler, M.S.Ö'yü itfaiye aracının merdiveni yardımıyla asılı kaldığı yerden indirdi.
