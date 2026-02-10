Türkiye
TSK 'Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda: 'Burada resmen Türk askeri konvoyu var'
TSK 'Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda: 'Burada resmen Türk askeri konvoyu var'
NATO’nun 2026 yılındaki en geniş kapsamlı tatbikatı olduğu belirtilen 'Steadfast Dart 26'ya katılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), konvoyunu gören Alman vatandaşlardan biri çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı. Videoda "Burada resmen Türk askeri konvoyu var. Cidden millet, Almanya'da neler oluyor, farkında mısınız? Burada ne oluyor?" şeklinde konuşan Alman bir kadının videosu sosyal medyada gündem konusu olurken çok sayıda da yorum aldı.NATO’nun 2026 yılındaki en önemli askeri faaliyetlerinden biri olarak gösterilen 'Steadfast Dart 26 Tatbikatı' 8 farklı NATO müttefiki ülkeden yaklaşık 10 bin askerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.MSB paylaşmıştıMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Emden Limanı'na ulaşan kara unsurlarının Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı'na intikal ettiğini dün bildirmişti. Yapılan sosyal medya paylaşımında, "Steadfast Dart-26 Tatbikatı. Emden Limanı'na ulaşan kara unsurlarımız Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı'na intikal etti" ifadelerine yer verilmişti.
TSK 'Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda: 'Burada resmen Türk askeri konvoyu var'

© AA / Özgün TiranNATO'nun Steadfast Dart 2026 Tatbikatı kapsamında Almanya'ya giden TSK'nın 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birlikleri
NATO'nun Almanya'da gerçekleştirilen 'Steadfast Dart-26 Tatbikatı'na katılan Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyunu gören bir Alman vatandaş sosyal medyadan "Burada ne oluyor?" şeklinde bir video paylaştı. Söz konusu video sosyal medyanın öne çıkan başlıklarından biri oldu.
NATO’nun 2026 yılındaki en geniş kapsamlı tatbikatı olduğu belirtilen 'Steadfast Dart 26'ya katılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), konvoyunu gören Alman vatandaşlardan biri çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı.
Videoda "Burada resmen Türk askeri konvoyu var. Cidden millet, Almanya'da neler oluyor, farkında mısınız? Burada ne oluyor?" şeklinde konuşan Alman bir kadının videosu sosyal medyada gündem konusu olurken çok sayıda da yorum aldı.
NATO’nun 2026 yılındaki en önemli askeri faaliyetlerinden biri olarak gösterilen 'Steadfast Dart 26 Tatbikatı' 8 farklı NATO müttefiki ülkeden yaklaşık 10 bin askerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

MSB paylaşmıştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Emden Limanı'na ulaşan kara unsurlarının Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı'na intikal ettiğini dün bildirmişti. Yapılan sosyal medya paylaşımında, "Steadfast Dart-26 Tatbikatı. Emden Limanı'na ulaşan kara unsurlarımız Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı'na intikal etti" ifadelerine yer verilmişti.
