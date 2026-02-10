https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/tsk-steadfast-dart-2026-tatbikatinda-burada-resmen-turk-askeri-konvoyu-var-1103404123.html

TSK 'Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda: 'Burada resmen Türk askeri konvoyu var'

TSK 'Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda: 'Burada resmen Türk askeri konvoyu var'

Sputnik Türkiye

NATO'nun Almanya'da gerçekleştirilen 'Steadfast Dart-26 Tatbikatı'na katılan Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyunu gören bir Alman vatandaş sosyal medyadan "Burada... 10.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-10T21:17+0300

2026-02-10T21:17+0300

2026-02-10T21:17+0300

dünya

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

almanya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103404220_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_33e625b41dcf9d26c0e7b16421876ea0.jpg

NATO’nun 2026 yılındaki en geniş kapsamlı tatbikatı olduğu belirtilen 'Steadfast Dart 26'ya katılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), konvoyunu gören Alman vatandaşlardan biri çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı. Videoda "Burada resmen Türk askeri konvoyu var. Cidden millet, Almanya'da neler oluyor, farkında mısınız? Burada ne oluyor?" şeklinde konuşan Alman bir kadının videosu sosyal medyada gündem konusu olurken çok sayıda da yorum aldı.NATO’nun 2026 yılındaki en önemli askeri faaliyetlerinden biri olarak gösterilen 'Steadfast Dart 26 Tatbikatı' 8 farklı NATO müttefiki ülkeden yaklaşık 10 bin askerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.MSB paylaşmıştıMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Emden Limanı'na ulaşan kara unsurlarının Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı'na intikal ettiğini dün bildirmişti. Yapılan sosyal medya paylaşımında, "Steadfast Dart-26 Tatbikatı. Emden Limanı'na ulaşan kara unsurlarımız Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı'na intikal etti" ifadelerine yer verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/suudi-arabistan-ve-abdden-ciddede-ortak-deniz-tatbikati-1103348316.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), almanya